Рушел забил первый гол после авиакатастрофы «Шапекоэнсе». Он – один из трех выживших игроков

Встреча 22-го тура чемпионата Бразилии «Гойас» – «Крузейро» закончилась со счетом 1:0.

Гол на счету защитника Алана Рушела. Экс-игрок «Шапекэонсе» забил первый гол в официальном матче после падения самолета команды в ноябре 2016-го года.

Игроки, тренерский штаб и пресс-служба летели на первый финальный матч Южноамериканского кубка. Авиакатастрофа унесла жизни 71-го человека. Рушел, вратарь Фольманн и защитник Нету, а также два врача и один журналист выжили.