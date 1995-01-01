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    Рушел забил первый гол после авиакатастрофы «Шапекоэнсе». Он – один из трех выживших игроков

    Встреча 22-го тура чемпионата Бразилии «Гойас»«Крузейро» закончилась со счетом 1:0.

    Гол на счету защитника Алана Рушела. Экс-игрок «Шапекэонсе» забил первый гол в официальном матче после падения самолета команды в ноябре 2016-го года.

    Игроки, тренерский штаб и пресс-служба летели на первый финальный матч Южноамериканского кубка. Авиакатастрофа унесла жизни 71-го человека. Рушел, вратарь Фольманн и защитник Нету, а также два врача и один журналист выжили.

    • В июле 2017-го года Рушел также забил «Роме» в благотворительном матче (1:4).

    Источник: «Бомбардир»

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