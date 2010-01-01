Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
4
5
10
11
12
13
14
16
17
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
20
10
8
64
33
31
70
38
21
5
12
63
56
7
68
38
19
9
10
52
32
20
66
38
19
9
10
56
42
14
66
38
18
10
10
58
37
21
64
38
17
11
10
49
35
14
62
38
16
8
14
51
47
4
56
38
14
14
10
51
43
8
56
38
15
10
13
46
45
1
55
38
15
9
14
45
44
1
54
38
14
11
13
40
38
2
53
38
14
9
15
40
39
1
51
38
12
14
12
47
48
-1
50
38
11
14
13
35
32
3
47
38
12
9
17
41
51
-10
45
38
12
8
18
49
53
-4
44
38
11
10
17
39
64
-25
43
38
9
11
18
36
53
-17
38
38
8
6
24
41
72
-31
30
38
5
9
24
42
81
-39
24
Команда
2
7
9
10
13
14
15
16
17
18
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
14
2
3
35
12
23
44
19
14
2
3
34
16
18
44
19
13
4
2
33
18
15
43
19
13
3
3
29
13
16
42
19
11
5
3
28
14
14
38
19
10
8
1
33
19
14
38
19
11
4
4
36
17
19
37
19
11
3
5
28
16
12
36
19
10
5
4
26
16
10
35
19
9
6
4
28
20
8
33
19
9
5
5
30
21
9
32
19
9
2
8
24
23
1
29
19
8
5
6
29
21
8
29
19
6
10
3
26
23
3
28
19
6
7
6
26
28
-2
25
19
6
6
7
23
22
1
24
19
5
7
7
19
25
-6
22
19
4
8
7
14
17
-3
20
19
5
2
12
21
38
-17
17
19
4
4
11
17
27
-10
16
Команда
1
3
4
5
7
10
11
12
14
16
17
18
19
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
9
4
6
30
26
4
31
19
8
6
5
24
16
8
30
19
8
3
8
17
17
0
27
19
7
6
6
21
15
6
27
19
7
6
6
22
20
2
27
19
6
8
5
29
21
8
26
19
7
3
9
29
40
-11
24
19
6
6
7
21
21
0
24
19
6
5
8
16
24
-8
23
19
6
4
9
21
25
-4
22
19
6
3
10
17
24
-7
21
19
5
3
11
13
36
-23
18
19
4
6
9
18
24
-6
18
19
4
4
11
17
28
-11
16
19
3
7
9
17
28
-11
16
19
4
3
12
20
32
-12
15
19
4
2
13
24
45
-21
14
19
3
4
12
18
29
-11
13
19
1
8
10
11
25
-14
11
19
0
7
12
21
43
-22
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире