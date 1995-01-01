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    Гойас - результаты

    Город Гояния
    Дивизион Бразилия-Серия Б
    Сайт http://www.goiasesporteclube.com.br/
    Стадион Серра Дурада
    Тренер Элио дос Анжос
    Турниры:
    Бразилия. Серия А 2022
    38 тур
    		13 ноября, воскресенье 22:00 Гойас 0:4 Сан-Паулу
    37 тур
    		10 ноября, четверг 01:00 Флуминенсе 3:0 Гойас
    36 тур
    		6 ноября, воскресенье 01:00 Гойас 1:0 Жувентуде
    35 тур
    		2 ноября, среда 22:00 Атлетико Паранаэнсе 3:2 Гойас
    32 тур
    		30 октября, воскресенье 02:30 Гойас 0:0 Коринтианс
    34 тур
    		27 октября, четверг 03:45 Гойас 2:2 Америка Минейро
    33 тур
    		24 октября, понедельник 00:00 Куяба 1:2 Гойас
    31 тур
    		9 октября, воскресенье 17:00 Интернасьонал 4:2 Гойас
    30 тур
    		6 октября, четверг 01:00 Сеара 1:1 Гойас
    29 тур
    		2 октября, воскресенье 01:00 Гойас 0:1 Форталеза
    28 тур
    		29 сентября, четверг 03:45 Гойас 0:1 Ботафого
    27 тур
    		18 сентября, воскресенье 17:00 Брагантино 1:1 Гойас
    26 тур
    		12 сентября, понедельник 01:00 Гойас 1:1 Фламенго
    25 тур
    		6 сентября, вторник 02:00 Сантос 1:2 Гойас
    24 тур
    		27 августа, суббота 22:30 Гойас 2:1 Атлетико Гойяненсе
    23 тур
    		20 августа, суббота 22:30 Атлетико Минейро 0:1 Гойас
    22 тур
    		13 августа, суббота 22:30 Гойас 1:1 Аваи
    21 тур
    		7 августа, воскресенье 22:00 Палмейрас 3:0 Гойас
    20 тур
    		30 июля, суббота 22:30 Гойас 1:0 Коритиба
    19 тур
    		24 июля, воскресенье 01:00 Сан-Паулу 3:3 Гойас
    18 тур
    		21 июля, четверг 01:00 Гойас 2:3 Флуминенсе
    17 тур
    		17 июля, воскресенье 17:00 Жувентуде 0:0 Гойас
    16 тур
    		10 июля, воскресенье 02:30 Гойас 2:1 Атлетико Паранаэнсе
    15 тур
    		4 июля, понедельник 00:00 Америка Минейро 1:0 Гойас
    14 тур
    		27 июня, понедельник 00:00 Гойас 1:0 Куяба
    13 тур
    		19 июня, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:0 Гойас
    12 тур
    		16 июня, четверг 02:30 Гойас 1:2 Интернасьонал
    11 тур
    		12 июня, воскресенье 22:00 Гойас 1:1 Сеара
    10 тур
    		10 июня, пятница 02:00 Форталеза 1:1 Гойас
    9 тур
    		7 июня, вторник 02:00 Ботафого 1:2 Гойас
    8 тур
    		28 мая, суббота 22:30 Гойас 1:1 Брагантино
    7 тур
    		21 мая, суббота 22:30 Фламенго 1:0 Гойас
    6 тур
    		16 мая, понедельник 01:00 Гойас 1:0 Сантос
    5 тур
    		8 мая, воскресенье 22:00 Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойас
    4 тур
    		1 мая, воскресенье 00:30 Гойас 2:2 Атлетико Минейро
    3 тур
    		26 апреля, вторник 02:00 Аваи 3:2 Гойас
    2 тур
    		16 апреля, суббота 22:30 Гойас 1:1 Палмейрас
    1 тур
    		10 апреля, воскресенье 17:00 Коритиба 3:0 Гойас
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