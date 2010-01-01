Бразилия. Серия А. 2023 Бразилия. Серия А. 2022 Бразилия. Серия А. 2020 Бразилия. Серия А. 2019 Бразилия. Серия А. 2015 Бразилия. Серия А. 2014 Бразилия. Серия А. 2013 Южноамериканский Кубок. финал 2010 Южноамериканский Кубок. 2010 Южноамериканский Кубок. Вторая стадия 2010