Турниры:
Бразилия. Серия А 2022
|38 тур
|13 ноября, воскресенье
|22:00
|Гойас
|0:4
|Сан-Паулу
|37 тур
|10 ноября, четверг
|01:00
|Флуминенсе
|3:0
|Гойас
|36 тур
|6 ноября, воскресенье
|01:00
|Гойас
|1:0
|Жувентуде
|35 тур
|2 ноября, среда
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|3:2
|Гойас
|32 тур
|30 октября, воскресенье
|02:30
|Гойас
|0:0
|Коринтианс
|34 тур
|27 октября, четверг
|03:45
|Гойас
|2:2
|Америка Минейро
|33 тур
|24 октября, понедельник
|00:00
|Куяба
|1:2
|Гойас
|31 тур
|9 октября, воскресенье
|17:00
|Интернасьонал
|4:2
|Гойас
|30 тур
|6 октября, четверг
|01:00
|Сеара
|1:1
|Гойас
|29 тур
|2 октября, воскресенье
|01:00
|Гойас
|0:1
|Форталеза
|28 тур
|29 сентября, четверг
|03:45
|Гойас
|0:1
|Ботафого
|27 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Брагантино
|1:1
|Гойас
|26 тур
|12 сентября, понедельник
|01:00
|Гойас
|1:1
|Фламенго
|25 тур
|6 сентября, вторник
|02:00
|Сантос
|1:2
|Гойас
|24 тур
|27 августа, суббота
|22:30
|Гойас
|2:1
|Атлетико Гойяненсе
|23 тур
|20 августа, суббота
|22:30
|Атлетико Минейро
|0:1
|Гойас
|22 тур
|13 августа, суббота
|22:30
|Гойас
|1:1
|Аваи
|21 тур
|7 августа, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|3:0
|Гойас
|20 тур
|30 июля, суббота
|22:30
|Гойас
|1:0
|Коритиба
|19 тур
|24 июля, воскресенье
|01:00
|Сан-Паулу
|3:3
|Гойас
|18 тур
|21 июля, четверг
|01:00
|Гойас
|2:3
|Флуминенсе
|17 тур
|17 июля, воскресенье
|17:00
|Жувентуде
|0:0
|Гойас
|16 тур
|10 июля, воскресенье
|02:30
|Гойас
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|15 тур
|4 июля, понедельник
|00:00
|Америка Минейро
|1:0
|Гойас
|14 тур
|27 июня, понедельник
|00:00
|Гойас
|1:0
|Куяба
|13 тур
|19 июня, воскресенье
|22:00
|Коринтианс
|1:0
|Гойас
|12 тур
|16 июня, четверг
|02:30
|Гойас
|1:2
|Интернасьонал
|11 тур
|12 июня, воскресенье
|22:00
|Гойас
|1:1
|Сеара
|10 тур
|10 июня, пятница
|02:00
|Форталеза
|1:1
|Гойас
|9 тур
|7 июня, вторник
|02:00
|Ботафого
|1:2
|Гойас
|8 тур
|28 мая, суббота
|22:30
|Гойас
|1:1
|Брагантино
|7 тур
|21 мая, суббота
|22:30
|Фламенго
|1:0
|Гойас
|6 тур
|16 мая, понедельник
|01:00
|Гойас
|1:0
|Сантос
|5 тур
|8 мая, воскресенье
|22:00
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|Гойас
|4 тур
|1 мая, воскресенье
|00:30
|Гойас
|2:2
|Атлетико Минейро
|3 тур
|26 апреля, вторник
|02:00
|Аваи
|3:2
|Гойас
|2 тур
|16 апреля, суббота
|22:30
|Гойас
|1:1
|Палмейрас
|1 тур
|10 апреля, воскресенье
|17:00
|Коритиба
|3:0
|Гойас