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Гойас
Результаты
Гойас - результаты матчей
Гояния
Стадион:
Серра Дурада
Сайт:
http://www.goiasesporteclube.com.br/
Тренер:
Эмерсон Авила
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Бразилия. Серия А. 2023
Бразилия. Серия А. 2022
Бразилия. Серия А. 2020
Бразилия. Серия А. 2019
Бразилия. Серия А. 2015
Бразилия. Серия А. 2014
Бразилия. Серия А. 2013
Южноамериканский Кубок. финал 2010
Южноамериканский Кубок. 2010
Южноамериканский Кубок. Вторая стадия 2010
07.12 | 01:00
Гойас
1 : 0
Америка Минейро
04.12 | 00:30
Форталеза
1 : 0
Гойас
01.12 | 01:00
Гремио
2 : 1
Гойас
28.11 | 02:00
Гойас
0 : 1
Крузейро
13.11 | 00:30
Атлетико Минейро
2 : 1
Гойас
10.11 | 01:00
Гойас
0 : 1
Сантос
06.11 | 00:30
Коритиба
0 : 1
Гойас
03.11 | 00:00
Гойас
0 : 2
Брагантино
29.10 | 22:00
Гойас
1 : 1
Васко да Гама
26.10 | 01:00
Флуминенсе
5 : 3
Гойас
22.10 | 00:30
Куяба
1 : 1
Гойас
19.10 | 03:30
Гойас
2 : 0
Сан-Паулу
07.10 | 22:00
Гойас
4 : 6
Баия
03.10 | 02:00
Ботафого
1 : 1
Гойас
21.09 | 01:00
Гойас
0 : 0
Фламенго
16.09 | 03:30
Палмейрас
1 : 0
Гойас
02.09 | 22:00
Гойас
0 : 0
Интернасьонал
27.08 | 03:00
Коринтианс
1 : 1
Гойас
22.08 | 02:00
Гойас
1 : 1
Атлетико Паранаэнсе
13.08 | 22:00
Америка Минейро
0 : 1
Гойас
06.08 | 00:30
Гойас
1 : 0
Форталеза
31.07 | 00:30
Гойас
1 : 1
Гремио
23.07 | 22:00
Крузейро
0 : 1
Гойас
18.07 | 02:00
Гойас
0 : 0
Атлетико Минейро
09.07 | 17:00
Сантос
4 : 3
Гойас
04.07 | 02:00
Гойас
1 : 2
Коритиба
26.06 | 00:30
Брагантино
2 : 0
Гойас
23.06 | 02:00
Васко да Гама
0 : 1
Гойас
12.06 | 00:30
Гойас
2 : 2
Флуминенсе
05.06 | 00:30
Гойас
0 : 1
Куяба
28.05 | 03:00
Сан-Паулу
2 : 1
Гойас
20.05 | 22:00
Баия
1 : 1
Гойас
15.05 | 00:30
Гойас
2 : 1
Ботафого
11.05 | 02:00
Фламенго
2 : 0
Гойас
08.05 | 00:30
Гойас
0 : 5
Палмейрас
01.05 | 00:30
Интернасьонал
1 : 0
Гойас
24.04 | 01:00
Гойас
3 : 1
Коринтианс
16.04 | 00:30
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
Гойас
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