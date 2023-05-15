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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Ботафого
Гойас - Ботафого: обзор матча 15 мая 2023
Гойас
15.05.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 6 тур
2 : 1
Завершен
Ботафого
45+8'
Б. Мело
57'
Магиньо
33'
Тикиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Ботафого
Желтая карточка
З. Рикардо
90'
+5
Желтая карточка
V. Rodrigues
90'
+2
Замена
Сидимар
️️️️
Диего
88'
87'
Желтая карточка
Адриэлсон
Замена
P. Junqueira
️️️️
J. Palacios
84'
Замена
V. Rodrigues
️️️️
Магиньо
84'
84'
Замена
C. Alberto
️️️️
L. Segovia
77'
Желтая карточка
Маршал
Желтая карточка
Л. Халтер
70'
63'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
Ч. Че
63'
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Са
ГОЛ! 2:1!
Магиньо
Пас отдал
М. Пейшото
57'
52'
Замена
Ж. Сантос
️️️️
Г. Сауэр
Замена
Алессон
️️️️
D. Gonçalves
46'
Замена
Б. Сантос
️️️️
В. Оливейра
46'
ГОЛ! 1:1!
Б. Мело
Пас отдал
З. Рикардо
45'
+8
38'
Желтая карточка
L. Segovia
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Тикиньо
Желтая карточка
М. Пейшото
32'
Желтая карточка
Магиньо
25'
Желтая карточка
В. Оливейра
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Диего
ПЗ
55
Зе Рикардо
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
13
Diego Gonçalves
ЦФ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
5
Лукас Халтер
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Ботафого
21
Маршал
ЛЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Карлос Эдуардо
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
34
Адриэлсон
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Гойас
4
Сидимар
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
15
Фелипе
ОП
30
Бруно Сантос
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
8
Феллипе Бастос
ЦП
79
Lucas Emmanuel
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
17
Pedro Junqueira
ЦФ
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
75
Rai
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
99
Carlos Alberto
ЦФ
39
Жандерсон
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
3-2-5
26
Мело
2
Магиньо
2
Диего
55
Зе Рикардо
20
5
Халтер
99
Пейшото
29
Оливейра
6
Сандер
88
3-1-3-4
24
Ди Пласидо
44
21
Маршал
17
Фрейтас
7
Сауэр
33
Карлос Эдуардо
27
Са
3
Че Че
34
Адриэлсон
20
Перри
9
Тикиньо
2
Диего
4
Сидимар
4
Сидимар
2
Диего
29
Оливейра
30
Сантос
30
Сантос
29
Оливейра
2
Магиньо
30
30
2
Магиньо
13
77
Алессон
77
Алессон
13
20
17
17
20
3
Че Че
33
Фернандес
33
Фернандес
3
Че Че
27
Са
11
Энрике
11
Энрике
27
Са
44
99
99
44
7
Сауэр
7
Сантос
7
Сантос
7
Сауэр
Остались в запасе
Гойас
Ботафого
46
Уго Фариас
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
15
Фелипе
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
79
Lucas Emmanuel
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
75
Rai
ЦП
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
46
Уго Фариас
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
15
Фелипе
ОП
8
Феллипе Бастос
ЦП
79
Lucas Emmanuel
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
16
Уго
ЛЗ
3
Хоэль Карли
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
75
Rai
ЦП
39
Жандерсон
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Гойас - Ботафого
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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