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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Гойас
Форталеза - Гойас: обзор матча 04 декабря 2023
Форталеза
04.12.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 37 тур
1 : 0
Завершен
Гойас
7'
Гилерме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Гойас
90'
+5
Желтая карточка
М. Баби
90'
+4
Желтая карточка
Алессон
Замена
L. Crispim
️️️️
Я. Пикачу
90'
+1
83'
Замена
Алессон
️️️️
Магиньо
82'
Замена
М. Баби
️️️️
P. Junqueira
82'
Замена
V. Rodrigues
️️️️
E. Morelli
Замена
З. Велисон
️️️️
А. Кайо
73'
Замена
Мариньо
️️️️
Гилерме
73'
65'
Замена
B. Herculano
️️️️
Гильерме
64'
Замена
Р. Гуццо
️️️️
В. Оливейра
Замена
Х. Мартин Лусеро
️️️️
Т. Гальярдо
61'
Замена
Т. Почеттино
️️️️
Калебе
61'
Желтая карточка
Т. Гальярдо
56'
48'
Желтая карточка
Диего
Желтая карточка
Тити
37'
24'
Желтая карточка
Гильерме
ГОЛ! 1:0!
Гилерме
Пас отдал
Калебе
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
2
Тинга
(К)
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
31
Гонсало Эскобар
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
30
Калебе
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
20
Гилерме
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Гойас
5
Лукас Халтер
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Диего
ПЗ
5
Luís Oyama
ЦП
40
Everton Morelli
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
12
Гильерме
АП
17
Pedro Junqueira
ЦФ
23
Tadeu
(К)
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
7
Мариньо
ПВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
Гойас
4
Сидимар
ЦЗ
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
9
Breno Herculano
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
4-4-1-2
2
Тинга
4
Тити
31
Эскобар
2
Бритес
8
Кайо
88
30
Калебе
22
Пикачу
20
Гилерме
91
Гальярдо
1
4-2-2-3
2
Диего
5
Халтер
43
2
Магиньо
5
40
10
Оливейра
12
Гильерме
29
Оливейра
23
17
20
Гилерме
7
Мариньо
7
Мариньо
20
Гилерме
22
Пикачу
91
91
22
Пикачу
8
Кайо
28
Велисон
28
Велисон
8
Кайо
91
Гальярдо
18
Лусеро
18
Лусеро
91
Гальярдо
30
Калебе
8
Почеттино
8
Почеттино
30
Калебе
40
30
30
40
29
Оливейра
14
Гуццо
14
Гуццо
29
Оливейра
12
Гильерме
9
9
12
Гильерме
17
17
Баби
17
Баби
17
2
Магиньо
77
Алессон
77
Алессон
2
Магиньо
Остались в запасе
Форталеза
Гойас
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
4
Сидимар
ЦЗ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Остались в запасе
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
32
Педро Роша
ЛВ
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
Остались в запасе
4
Сидимар
ЦЗ
88
Marcelo Rangel
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Эмерсон Авила
Статистика матча Форталеза - Гойас
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
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