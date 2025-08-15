Введите ваш ник на сайте
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72

15 августа 2025 20:18
Флуминенсе - Форталеза
16 авг. 2025, суббота 22:00 | Бразилия. Серия А, 20 тур
1.72
Победа «Флуминенсе»
16 августа на легендарной «Маракане» в Рио-де-Жанейро состоится матч 20-го тура чемпионата Бразилии, в котором «Флуминенсе» примет «Форталезу». Хозяева ведут борьбу за зону международных турниров, а гости находятся в зоне вылета и испытывают серьeзные проблемы в обороне. Игра обещает быть динамичной и с голами, ведь обе команды имеют результативных лидеров в атаке.

«Флуминенсе»

Команда уверенно проводит отрезок и не проигрывает в 5 матчах подряд. В последнем туре сыграла вничью с «Баией» (3:3), показав мощь атаки, но и уязвимость в обороне. Херман Кано остаeтся главным бомбардиром с 12 голами в 22 матчах.В последних 5 играх в чемпионате «Флуминенсе» забила 9 мячей и пропустила 6, стабильно отличаясь минимум раз за матч. Домашний фактор и стабильная форма лидеров позволяют рассчитывать на победу, но пропущенный гол тоже выглядит вероятным.

«Форталеза»

Ситуация у команды критическая – 18-е место и 15 очков после 18 туров. В прошлом туре был болезненный разгром от «Ботафого» (0:5), до этого ничья с «Коринтианс» (1:1) и поражение от «Гремио» (1:2). Форталеза не побеждает уже 3 матча, а на выезде не выигрывает 12 игр подряд.Хуан Лусеро с 11 мячами остаeтся главным козырем команды в атаке, но оборона даeт сбои практически в каждом матче – 9 пропущенных голов в последних 5 встречах.

Факты о командах

«Флуминенсе»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • 24 очка после 17 туров, 9-е место

«Форталеза»

  • Не выигрывает 3 матча подряд
  • 12 матчей без побед на выезде в чемпионате
  • В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 13 из 15 последних матчей

Прогноз на матч «Флуминенсе» – «Форталеза»

Ожидается матч с преимуществом хозяев, которые выглядят более организованными и уверенными в атаке. «Форталеза» опасна в нападении, но еe проблемы в обороне и слабая игра на выезде делают ставку на победу «Флуминенсе» логичной. Однако гол от гостей вполне возможен, учитывая их серию забитых мячей.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Флуминенсе» – коэффициент 1.72
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.06

1.72
Победа «Флуминенсе»
Автор: Рассказов Михаил
Бразилия. Серия А Форталеза Флуминенсе
