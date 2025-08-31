В рамках 22-го тура чемпионата Бразилии на стадионе «Бейра-Рио» сойдутся команды, которые переживают затяжной игровой кризис. «Интернасьонал» и «Форталеза» уступили в последних турах и стремятся прервать неудачные серии. Обе команды вылетели из Кубка Либертадорес и теперь вынуждены сосредоточиться на внутреннем первенстве, где их положение вызывает беспокойство.

«Интернасьонал»

«Интер» опустился на 13-е место, имея в активе 24 очка после 20 туров. Последние недели команда провела крайне неудачно: четыре поражения подряд, включая два от «Фламенго» в Серии A и Кубке Либертадорес. В обороне наблюдаются явные проблемы: команда пропускает в каждом из последних 10 матчей, в пяти последних встречах – 9 голов. При этом «Интернасьонал» всe же стабильно забивает (в 8 играх подряд в чемпионате), но реализует лишь около 1 гола за матч. Ключевая надежда в атаке – Алан Патрик, на счету которого 14 мячей в 35 играх.

«Форталеза»

Ситуация у гостей ещe более критическая – 19-я строчка с 15 очками и серия из трeх поражений подряд в Серии A. Команда играет слабо и в атаке, и в обороне. Всего 1 гол в пяти последних матчах чемпионата и сразу 10 пропущенных мячей. Оборона проваливается под давлением, а в атаке у команды нет чeткой структуры. При этом «Форталеза» способна удивлять – ранее она уже отбирала очки у «Интера» и показывала результат в очных встречах. Лучший бомбардир команды – Хуан Лусеро, но его результативность в последнее время снизилась.

Факты о командах

«Интернасьонал»

Проиграл 4 матча подряд

Пропускает в 10 последних матчах

В среднем забивает 1.00 гола за игру

В среднем пропускает 1.80 гола за матч

Не проигрывает в 9 из 10 последних домашних матчей против «Форталезы»

«Форталеза»

Проиграл 3 матча подряд

Пропускает в 12 последних матчах

В последних 5 матчах – всего 1 забитый мяч

В среднем пропускает 2.00 гола за матч

Забивает в 6 из 8 последних матчей против «Интера»

Прогноз на матч

Обе команды пребывают в кризисе: «Интернасьонал» не может наладить оборону и проигрывает на фоне усталости после еврокубков, а «Форталеза» практически перестала забивать и допускает слишком много ошибок в защите. При этом «Интер» более стабилен дома и чаще добивается очков на своeм поле, особенно против этого соперника. С учeтом формы гостей, мотивации хозяев и статистики очных игр, фаворитом встречи остаeтся «Интернасьонал». Однако высокая вероятность обмена голами делает интересной и ставку на обе забьют.

Рекомендованные ставки