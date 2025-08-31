Введите ваш ник на сайте
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

31 августа 2025 9:44
Интернасьонал - Форталеза
01 сент. 2025, понедельник 02:30 | Бразилия. Серия А, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Интернасьонала»
Сделать ставку

В рамках 22-го тура чемпионата Бразилии на стадионе «Бейра-Рио» сойдутся команды, которые переживают затяжной игровой кризис. «Интернасьонал» и «Форталеза» уступили в последних турах и стремятся прервать неудачные серии. Обе команды вылетели из Кубка Либертадорес и теперь вынуждены сосредоточиться на внутреннем первенстве, где их положение вызывает беспокойство.

«Интернасьонал»

«Интер» опустился на 13-е место, имея в активе 24 очка после 20 туров. Последние недели команда провела крайне неудачно: четыре поражения подряд, включая два от «Фламенго» в Серии A и Кубке Либертадорес. В обороне наблюдаются явные проблемы: команда пропускает в каждом из последних 10 матчей, в пяти последних встречах – 9 голов. При этом «Интернасьонал» всe же стабильно забивает (в 8 играх подряд в чемпионате), но реализует лишь около 1 гола за матч. Ключевая надежда в атаке – Алан Патрик, на счету которого 14 мячей в 35 играх.

«Форталеза»

Ситуация у гостей ещe более критическая – 19-я строчка с 15 очками и серия из трeх поражений подряд в Серии A. Команда играет слабо и в атаке, и в обороне. Всего 1 гол в пяти последних матчах чемпионата и сразу 10 пропущенных мячей. Оборона проваливается под давлением, а в атаке у команды нет чeткой структуры. При этом «Форталеза» способна удивлять – ранее она уже отбирала очки у «Интера» и показывала результат в очных встречах. Лучший бомбардир команды – Хуан Лусеро, но его результативность в последнее время снизилась.

Факты о командах

«Интернасьонал»

  • Проиграл 4 матча подряд
  • Пропускает в 10 последних матчах
  • В среднем забивает 1.00 гола за игру
  • В среднем пропускает 1.80 гола за матч
  • Не проигрывает в 9 из 10 последних домашних матчей против «Форталезы»

«Форталеза»

  • Проиграл 3 матча подряд
  • Пропускает в 12 последних матчах
  • В последних 5 матчах – всего 1 забитый мяч
  • В среднем пропускает 2.00 гола за матч
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей против «Интера»

Личные встречи
38% (5)
23% (3)
38% (5)
14
Забитых мячей
20
1.08
В среднем за матч
1.54
4:2
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 3 тур
Форталеза
0 : 0
14.04.2025
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 38 тур
Форталеза
3 : 0
08.12.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 19 тур
Интернасьонал
2 : 1
12.09.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 20 тур
Интернасьонал
0 : 1
19.08.2023
Форталеза
Бразилия. Серия А, 1 тур
Форталеза
1 : 1
16.04.2023
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Форталеза
3 : 0
08.08.2022
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 2 тур
Интернасьонал
2 : 1
18.04.2022
Форталеза
Бразилия. Серия А, 21 тур
Интернасьонал
1 : 0
19.09.2021
Форталеза
Бразилия. Серия А, 2 тур
Форталеза
5 : 1
06.06.2021
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 30 тур
Интернасьонал
4 : 2
18.01.2021
Форталеза
Бразилия. Серия А, 11 тур
Форталеза
1 : 0
20.09.2020
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
2 : 2
25.11.2019
Форталеза
Бразилия. Серия А, 15 тур
Форталеза
0 : 1
17.08.2019
Интернасьонал
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды пребывают в кризисе: «Интернасьонал» не может наладить оборону и проигрывает на фоне усталости после еврокубков, а «Форталеза» практически перестала забивать и допускает слишком много ошибок в защите. При этом «Интер» более стабилен дома и чаще добивается очков на своeм поле, особенно против этого соперника. С учeтом формы гостей, мотивации хозяев и статистики очных игр, фаворитом встречи остаeтся «Интернасьонал». Однако высокая вероятность обмена голами делает интересной и ставку на обе забьют.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Интернасьонала» – коэффициент 1.80
  • Обе забьют – да – коэффициент 2.10

1.80
Победа «Интернасьонала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Бразилия. Серия А Форталеза Интернасьонал
