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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Форталеза
Интернасьонал - Форталеза: обзор матча 18 апреля 2022
Интернасьонал
18.04.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
2 : 1
Завершен
Форталеза
45+7'
A. D'Alessandro
90'
Алемао
45+6'
Я. Пикачу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Форталеза
90'
+4
Замена
V. Depietri
️️️️
З. Велисон
Желтая карточка
Алемао
90'
+2
90'
Желтая карточка
М. Хусса
ГОЛ! 2:1!
Алемао
Пас отдал
Г. Бочилия
90'
87'
Желтая карточка
С. Ромеро
Желтая карточка
Г. Бочилия
82'
79'
Замена
Л. Лима
️️️️
Ж. Капишаба
Замена
Алемао
️️️️
Уэсли
77'
Замена
К. Видаль
️️️️
Маурисио
72'
Замена
Р. Дурадо
️️️️
Д. Кардозо
72'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
A. D'Alessandro
72'
67'
Замена
L. Crispim
️️️️
M. Vargas
67'
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Мойзес
67'
Замена
С. Ромеро
️️️️
Робсон
54'
Пенальти не реализован!
Я. Пикачу
Желтая карточка
A. D'Alessandro
52'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Г. Меркадо
46'
ГОЛ! 1:1!
A. D'Alessandro
Пас отдал
Ф. Бустос
45'
+7
45'
+6
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Я. Пикачу
Желтая карточка
Д. Кардозо
45'
+4
Желтая карточка
Г. Меркадо
22'
7'
Желтая карточка
Ж. Капишаба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
14
Фабрицио Бустос
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
4
Родриго Моледо
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
42
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Форталеза
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
12
Anthony Landázuri
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
15
Фелипе
ЦП
22
Яго Пикачу
ЦФ
21
Мойзес
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
93
Макс Валеф
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Интернасьонал
4
Бруно Мендес
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
26
Эстевао
ЦП
13
Родриго Дурадо
ЦФ
99
Матеус Кадорини
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
11
Ромариньо
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
91
Lucas Crispim
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
3-1-1-1-5
6
Рене
25
Меркадо
14
Бустос
6
Габриэль
5
Кардозо
14
де Пена
10
42
Даниэл
7
Уэсли
18
Маурисио
4
Моледо
4-1-5
29
Капишаба
12
4
Тити
4
Беневенуто
15
Фелипе
21
Мойзес
93
Валеф
28
Велисон
30
Робсон
96
25
Меркадо
4
Мендес
4
Мендес
25
Меркадо
10
21
Бочилия
21
Бочилия
10
5
Кардозо
13
Дурадо
13
Дурадо
5
Кардозо
7
Уэсли
9
Алемао
9
Алемао
7
Уэсли
18
Маурисио
11
Видаль
11
Видаль
18
Маурисио
29
Капишаба
6
Лима
6
Лима
29
Капишаба
96
91
91
96
28
Велисон
11
11
28
Велисон
30
Робсон
10
Ромеро
10
Ромеро
30
Робсон
21
Мойзес
79
Кайзер
79
Кайзер
21
Мойзес
Остались в запасе
Интернасьонал
Форталеза
26
Эстевао
ЦП
99
Матеус Кадорини
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
11
Ромариньо
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
26
Эстевао
ЦП
99
Матеус Кадорини
ЦФ
5
Хейтор
ЦФ
13
Кейллер
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
3
Брайан Себальос
ЦЗ
11
Ромариньо
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Интернасьонал - Форталеза
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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