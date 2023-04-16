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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Интернасьонал
Форталеза - Интернасьонал: обзор матча 16 апреля 2023
Форталеза
16.04.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 1 тур
1 : 1
Завершен
Интернасьонал
56'
Мойзес
54'
Вандерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Интернасьонал
90'
+10
Желтая карточка
Р. Моледо
Желтая карточка
Э. Бритес
90'
+8
Замена
С. Ромеро
️️️️
Х. Мартин Лусеро
86'
Замена
Гилерме
️️️️
Мойзес
85'
74'
Замена
Ромуло
️️️️
И. Гомес
70'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
Д. Кардозо
Замена
Г. Насименту
️️️️
А. Кайо
69'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Калебе
69'
69'
Замена
К. де Пена
️️️️
А. Патрик
Желтая карточка
Гилерме
59'
ГОЛ! 1:1!
Мойзес
Пас отдал
Э. Бритес
56'
54'
ГОЛ! 0:1!
Вандерсон
Пас отдал
А. Патрик
Замена
Т. Почеттино
️️️️
Т. Гальярдо
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
8
Александре Кайо
ЦП
30
Калебе
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Интернасьонал
12
Джон
ВР
6
Рене
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
10
Алан Патрик
АП
4
Родриго Моледо
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Форталеза
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
35
Геркулес Насименту
ЦП
25
Винисиус Заносело
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
20
Гилерме
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Матеус Диас
ЦП
23
Ромуло
ЦП
15
Густаво Кампаньяро
ЦП
26
Эстевао
АП
12
Emerson Júnior
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
4-3-1-3
91
Пачеко
2
Бритес
4
Тити
2
Тинга
8
Кайо
30
Калебе
88
21
Мойзес
18
Лусеро
91
Гальярдо
16
3-2-1-4
12
Джон
3
Гомес
44
Витао
6
Рене
5
Кардозо
44
Баральяс
10
Патрик
94
Вандерсон
9
Алемао
7
Энрике
4
Моледо
8
Кайо
35
Насименту
35
Насименту
8
Кайо
30
Калебе
22
Пикачу
22
Пикачу
30
Калебе
21
Мойзес
20
Гилерме
20
Гилерме
21
Мойзес
91
Гальярдо
8
Почеттино
8
Почеттино
91
Гальярдо
18
Лусеро
10
Ромеро
10
Ромеро
18
Лусеро
3
Гомес
23
Ромуло
23
Ромуло
3
Гомес
5
Кардозо
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
5
Кардозо
10
Патрик
14
де Пена
14
де Пена
10
Патрик
Остались в запасе
Форталеза
Интернасьонал
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
13
Кейллер
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
6
Матеус Диас
ЦП
26
Эстевао
АП
12
Emerson Júnior
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
16
Лукас Эстевес
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
25
Винисиус Заносело
ЦП
11
Ромариньо
ЛВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
6
Матеус Диас
ЦП
26
Эстевао
АП
12
Emerson Júnior
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Форталеза - Интернасьонал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Кастелан
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