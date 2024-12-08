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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Интернасьонал
Форталеза - Интернасьонал: обзор матча 08 декабря 2024
Форталеза
08.12.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 38 тур
3 : 0
Завершен
Интернасьонал
7'
Мойзес
20'
Мойзес
53'
Тинга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Интернасьонал
Замена
Ф. Джонатан
️️️️
E. Mancuso
78'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
Т. Почеттино
77'
Желтая карточка
Тинга
76'
Замена
З. Велисон
️️️️
Г. Насименту
72'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Мойзес
71'
68'
Желтая карточка
А. Бернабеи
61'
Замена
Фернандо
️️️️
Ромуло
60'
Замена
Л. Отавио
️️️️
B. Henrique
ГОЛ! 3:0!
Тинга
Пас отдал
E. Mancuso
53'
46'
Замена
G. Carvalho
️️️️
Э. Валенсия
45'
Желтая карточка
Табата
ГОЛ! 2:0!
Мойзес
20'
ГОЛ! 1:0!
Мойзес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
40
Eros Mancuso
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
35
Геркулес Насименту
ЦП
5
Матеус Россетто
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
7
Мариньо
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
26
Алехандро Бернабеи
ЛЗ
94
Даниэл
ЦЗ
44
Витао
(К)
ЦЗ
47
Gustavo Prado
ЦП
23
Ромуло
ЦП
10
Табата
ПВ
15
Bruno Gomes
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Форталеза
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
30
Калебе
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
37
Kauan
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
77
Брено Лопес
ПВ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Интернасьонал
97
Иван
ВР
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
25
Gabriel Carvalho
ЦП
5
Луис Отавио
ЦП
12
Anthoni
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
37
Yago Noal
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
4-2-3-2
40
4
Тити
2
Тинга
2
Бритес
35
Насименту
5
Россетто
21
Мойзес
8
Почеттино
7
Мариньо
18
Лусеро
1
3-2-1-4
1
Рочет
94
Даниэл
44
Витао
26
Бернабеи
47
23
Ромуло
10
Табата
19
Борре
13
Валенсия
8
15
40
6
Джонатан
6
Джонатан
40
35
Насименту
28
Велисон
28
Велисон
35
Насименту
8
Почеттино
6
Мартинес
6
Мартинес
8
Почеттино
21
Мойзес
77
Лопес
77
Лопес
21
Мойзес
23
Ромуло
5
Фернандо
5
Фернандо
23
Ромуло
13
Валенсия
25
25
13
Валенсия
8
5
Отавио
5
Отавио
8
Остались в запасе
Форталеза
Интернасьонал
14
Tomás Cardona
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
37
Kauan
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
97
Иван
ВР
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
12
Anthoni
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
37
Yago Noal
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
14
Tomás Cardona
ЦЗ
30
Калебе
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
37
Kauan
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Kervin Andrade
ЦФ
Остались в запасе
97
Иван
ВР
6
Рене
ЛЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
12
Anthoni
ЦФ
41
Виктор Габриэл
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
37
Yago Noal
ЦФ
49
Ricardo Mathias
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Форталеза - Интернасьонал
1
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
13
Офсайды
4
2
Количество передач
292
497
Сейвы
1
2
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.24
1.18
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Главный судья:
Matheus Delgado Candancan, Brazil
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
Новости команд
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