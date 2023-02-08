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Бразилия. Серия А
Команды
Ремо
Иван
€ 1,30 млн
Иван
Ремо
2 июля 1997 (29)
#97 | Вратарь
194 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Жевнов: «Мы были в шоке, когда Иван приехал в «Зенит». У него жировая была 20 процентов»
2023.02.08 14:25
2
Агент Ивана прокомментировал уход вратаря из «Зенита»
2023.01.17 10:34
1
Фото
Экс-вратарь «Зенита» Иван нашел новый клуб
2023.01.13 10:31
3
Иван трогательно попрощался с болельщиками «Зенита»
2023.01.11 00:48
2
Мантуан останется в «Зените» до лета. Иван досрочно вернулся в «Коринтианс»
2023.01.10 21:27
3
В Бразилии сообщили о скором переходе вратаря «Зенита» Ивана в «Васко да Гаму»
2023.01.10 18:09
2
В «Коринтиансе» подтвердили возвращение Ивана из «Зенита»
2023.01.06 21:18
1
Стало известно, за какую сумму «Зенит» сможет выкупить Мантуана и Ивана у «Коринтианса»
2023.01.05 16:10
6
Агент Ивана прокомментировал новость об уходе вратаря из «Зенита»
2022.12.28 16:40
3
Иван уйдет из «Зенита» зимой. Мантуан останется («РБ Спорт»)
2022.12.28 13:59
4
Агент Мантуана и Ивана рассказал, хотят ли бразильцы остаться в «Зените»
2022.12.26 18:31
«Коринтианс» предложил «Зениту» пять игроков в обмен на Юри Алберто
2022.12.22 23:39
2
«Коринтианс» может отдать «Зениту» трех футболистов в обмен на Алберто
2022.12.16 00:41
16
Фото
В «Зените» выбрали лучшего игрока ноября. У него ноль матчей в РПЛ
2022.12.03 18:15
3
Агент сообщил, что Иван и Мантуан не покинут «Зенит» летом
2022.11.26 11:37
Вратарь «Зенита» Иван объяснил, зачем учит русский язык
2022.11.12 13:36
1
Вратарь «Зенита» Иван оценил конкуренцию в РПЛ
2022.11.12 09:59
Быстров – об Иване: «В воротах «Зенита» и я дебютирую. Вы скажете, что я в порядке»
2022.10.21 10:35
1
Бразилец Иван рассказал, что ему не нравится в российском футболе
2022.10.19 18:50
4
Агент Малкома и Клаудиньо не знает, останутся ли игроки в «Зените» после введения в России частичной мобилизации
2022.09.21 15:47
Иван оценил свой дебют в составе «Зенита»
2022.09.01 09:44
1
Бразилец Иван дебютирует за «Зенит» в матче с «Факелом»
2022.08.31 18:17
Семак высказался о возможном дебюте бразильца Ивана за «Зенит» в матче с ЦСКА
2022.08.10 12:59
2
Иван хочет остаться в «Зените» после окончания аренды: «Сделаю все, чтобы заслужить контракт»
2022.08.03 13:55
Новичок «Зенита» Иван планирует учить русский язык
2022.08.03 12:09
Вратарь «Зенита» Иван рассказал, что знает о Яшине
2022.08.03 10:19
Бразилец Иван рассказал о конкуренции с Одоевским и Кержаковым в «Зените»
2022.08.03 00:33
Вратарь «Зенита» Иван: «В России у меня уже есть два знакомых Ивана»
2022.08.02 22:33
Одоевский останется основным вратарем «Зенита» после прихода Ивана
2022.07.29 12:29
4
Семак объяснил, зачем «Зенит» взял в аренду Ивана и Мантуана
2022.07.20 12:37
13
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