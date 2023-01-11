Иван трогательно попрощался с болельщиками «Зенита»

Вратарь Иван, покинувший «Зенит», обратился к болельщикам клуба из Санкт-Петербурга.

«Мое время в «Зените» подходит к концу, и я хотел бы поблагодарить всех, кто мне очень помогал, пока я работал за пределами Бразилии. Я был там в течение короткого периода, но [получил] большой опыт обучения.

Я хотел бы поблагодарить страстных болельщиков «Зенита» за любовь, которую вы всегда проявляли ко мне, и за поддержку, которую вы мне оказывали. Я также хотел бы поблагодарить здешних профессионалов, потому что за это время они очень помогли мне адаптироваться и выложиться на полную.

Большое спасибо, и я буду следить за этой командой всегда, даже издалека. Спасибо, «Зенит»!» – цитирует Ивана пресс-служба «Зенита».

«Зенит» арендовал Ивана летом.

Он не провел ни одного матча в этом сезоне РПЛ.

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