Жевнов: «Мы были в шоке, когда Иван приехал в «Зенит». У него жировая была 20 процентов»

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов рассказал, чем ему запомнился вратарь Иван.

– Какое впечатление он произвел?

– Если бы Юри Алберто не решил остаться в Бразилии, конечно, мы не рассматривали бы Ивана. Нам предложили обмен: два футболиста вместо Алберто. Я просматривал игры Ивана во второй бразильской лиге, было сложно увидеть откровенные минусы. Хорошие габариты, хорошая игра на линии – ничего необычного.

Когда Иван приехал, мы были немного в шоке. Я не понимаю, как игрок в разгар чемпионата Бразилии мог находиться в таком состоянии: у него жировая была 20 процентов. Визуально тоже все было заметно – на мой взгляд, пять-семь лишних килограмм.

Конечно, есть индивидуальные особенности организма. Еще в СССР говорили, что вес должен быть на десять единиц меньше роста. Тогда я должен был весить 70 кг – конечно, такого никогда не было, в «Москве» и до 86 доходило. Если я подбирался к 80, то очень плохо себя чувствовал, не было ни силы, ни выносливости. Вспомни Артура Боруца – не худенький парень, но как играл на линии. Каспер Шмейхель – плотненький, в 90-х и начале нулевых был Анджело Перуцци.

Но это все не про Ивана: его физическое состояние сказывалось на качестве его работы. Визуально было видно, что ему тяжеловато. Когда не видно мышц, это ненормально.

– По ходу осени Иван привел себя в порядок?

– Уже не умирал так, как вначале. Первые недели мы боялись, что Иван может и сломаться. А он же не первый вратарь – мы не могли подстраивать тренировки под него.

К сожалению, глобально ничего не изменилось. Ивану разработали диету, после тренировок он должен был крутить велосипед. Его хватило на две недели. Мы пару раз с ним разговаривали, но в конце ноября он уехал с теми же двадцатью процентами жировой.

«Зенит» арендовал Ивана летом.

Он не провел ни одного матча в этом сезоне РПЛ.

Иван после ухода из «Зенита» перешел в «Коринтианс».

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