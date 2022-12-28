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    Иван уйдет из «Зенита» зимой. Мантуан останется («РБ Спорт»)

    «Зенит» принял окончательное решение расстаться с бразильским вратарем Иваном.

    По информации «РБ Спорт», голкипер вернется в «Коринтианс» в зимнее трансферное окно. Полузащитник Густаво Мантуан останется в «Зените» до конца сезона.

    • «Зенит» арендовал бразильцев летом у «Коринтианса» на 1 сезон.
    • В обратном направлении был арендован форвард Юри Алберто.
    • У Ивана 0 матчей в сезоне РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +6231

      порт 1 минуту назад

      Это Медведев поделился информацией, или было свободное место в колонке, и решили напечатать что ветерок надул?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3409

      acor94 36 минут назад

      Иван был не плох, рос новый Беккер, но к сожалению будут и дальше ставить на ворота Мишу - дырку...

      2
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      ...
      Рейтинг: +20494

      derrik2000 > acor94 30 минут назад

      Да, мне тоже Иван в игре понравился, но руководству клуба и лично Семаку виднее.

      1
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