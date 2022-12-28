Иван уйдет из «Зенита» зимой. Мантуан останется («РБ Спорт»)

Это Медведев поделился информацией, или было свободное место в колонке, и решили напечатать что ветерок надул?
«Зенит» принял окончательное решение расстаться с бразильским вратарем Иваном.
По информации «РБ Спорт», голкипер вернется в «Коринтианс» в зимнее трансферное окно. Полузащитник Густаво Мантуан останется в «Зените» до конца сезона.
- «Зенит» арендовал бразильцев летом у «Коринтианса» на 1 сезон.
- В обратном направлении был арендован форвард Юри Алберто.
- У Ивана 0 матчей в сезоне РПЛ.
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