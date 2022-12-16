«Коринтианс» может отдать «Зениту» трех футболистов в обмен на Алберто

«Коринтианс» ведет переговоры с «Зенитом» о выкупе нападающего Юри Алберто.

Чтобы максимально снизить стоимость трансфера, бразильский клуб может отдать взамен трех футболистов.

Это Адсон, а также вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан, которые уже выступают за «Зенит» на правах аренды.

«Коринтианс» рассчитывает за счет этих игроков уменьшить цену на Алберто на 15-20 миллионов евро.

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