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  • «Коринтианс» может отдать «Зениту» трех футболистов в обмен на Алберто

«Коринтианс» может отдать «Зениту» трех футболистов в обмен на Алберто

16 декабря 2022, 00:41
16

«Коринтианс» ведет переговоры с «Зенитом» о выкупе нападающего Юри Алберто.

Чтобы максимально снизить стоимость трансфера, бразильский клуб может отдать взамен трех футболистов.

Это Адсон, а также вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан, которые уже выступают за «Зенит» на правах аренды.

«Коринтианс» рассчитывает за счет этих игроков уменьшить цену на Алберто на 15-20 миллионов евро.

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Источник: Lance
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Коринтианс Зенит Мантуан Густаво Адсон Алберто Юри Иван
Комментарии (16)
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Stavr007
1671145214
иван, мантуан, падован.. сюр какой то
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inzek
1671146676
нужно больше бразильцев!
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inzek
1671146852
зинит превращается в шахтэр золотых времён. зато на болотах кайф ловят. кержаковоаршавиных лет 20 не увидим
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Ziklop
1671174199
у Ивана хорошие данные для вратаря, Мантуана Семак почти не задействовал , даже непонятно насколько он нужен. Семак к сожалению сам не может выбрать и ничего не решает.
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JTherry
1671174502
Адсон - пришелец из "ада", одного зулуса меняют на троих...) а что там у бом.жей с лимитом на легионеров, учитывая недавний трансфер Алипа..?
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alefreddy
1671174832
другого не предложат им тоже надо избавляться от неликвида(то есть для своего чемпионата)
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paracetamol
1671180491
Накера Зениту лавочники?
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alp
1671184330
за так себе игрока дают 3-х?? да они наверное играют хуже чем я!
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шахта Заполярная
1671185768
То аргентинцы, теперь бразилы, кто следующий, зулусы, пигмеи, может инопланетяне? Пока газ будут нюхать так и будет продолжаться, своих шершавиных долго не увидите.
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Азбука
1671198738
Думал раньше, что за Юрика дали совсем неликвид, но Иван оказывается пенальти берёт, а Мантуан умеет голы забивать. Кто такой Адсон не знаю, но Юри не вернётся и теперь Зенит в такой ситуации, что вынужден брать что дают. Из вики: 22года, полузащитник, рост 1.71 м. Вывод: может прогрессировать, позиция для Зенита не шибко актуальна, Бразилия скидывает Зениту маломерок (все бразилы Зенита не дотягивают даже до 1.80 м)
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