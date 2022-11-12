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    Вратарь «Зенита» Иван объяснил, зачем учит русский язык

    Бразильский легионер «Зенита» Иван рассказал о необходимости хотя бы минимального знания русского языка.

    «Мое мнение: позиция вратаря – это позиция лидера. Считается, что у него как у игрока на последней линии более широкий взгляд на то, что происходит на поле.

    Поэтому, конечно, он должен быть тем, кто руководит и подсказывает. Активно руководить партнерами по обороне – это одна из главных моих характеристик, и она такой была всегда.

    В моем первом профессиональном клубе «Понте Прета» я был капитаном. Так что докричаться до всей команды было чем‑то абсолютно нормальным.

    В России все эти качества сохранились. Конечно, бывает сложнее из‑за определенного языкового барьера. Но я стараюсь – учу слова, советы, фразы, которые потом использую на поле, если партнеры по обороне – россияне.

    А так могу что‑то и по‑английски сказать, и по‑португальски. Так что по большому счету трудностей в этом плане нет.

    Вратарь – это такой футболист, который должен играть с голосом, и, мне кажется, я соответствую этому требованию», – сказал Иван.

    • «Зенит» арендовал голкипера у «Коринтианса» до конца сезона-2022/23.
    • У петербургского клуба есть опция выкупа бразильца.
    • Он пропустил 5 голов в 3 матчах Кубка России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1326

      шахта Заполярная 1 час назад

      Зачем, странный вопрос. Тоже будет подавать на Российское гражданство.

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