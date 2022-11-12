Вратарь «Зенита» Иван объяснил, зачем учит русский язык

Бразильский легионер «Зенита» Иван рассказал о необходимости хотя бы минимального знания русского языка.

«Мое мнение: позиция вратаря – это позиция лидера. Считается, что у него как у игрока на последней линии более широкий взгляд на то, что происходит на поле.

Поэтому, конечно, он должен быть тем, кто руководит и подсказывает. Активно руководить партнерами по обороне – это одна из главных моих характеристик, и она такой была всегда.

В моем первом профессиональном клубе «Понте Прета» я был капитаном. Так что докричаться до всей команды было чем‑то абсолютно нормальным.

В России все эти качества сохранились. Конечно, бывает сложнее из‑за определенного языкового барьера. Но я стараюсь – учу слова, советы, фразы, которые потом использую на поле, если партнеры по обороне – россияне.

А так могу что‑то и по‑английски сказать, и по‑португальски. Так что по большому счету трудностей в этом плане нет.

Вратарь – это такой футболист, который должен играть с голосом, и, мне кажется, я соответствую этому требованию», – сказал Иван.

«Зенит» арендовал голкипера у «Коринтианса» до конца сезона-2022/23.

У петербургского клуба есть опция выкупа бразильца.

Он пропустил 5 голов в 3 матчах Кубка России.

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