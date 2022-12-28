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    Агент Ивана прокомментировал новость об уходе вратаря из «Зенита»

    Агент Луис Фернандо Гарсия, агент вратаря Ивана, отреагировал на информацию об уходе игрока из «Зенита» в зимнее трансферное окно.

    «Иван покидает «Зенит»? Это неправда. Ничего не решено!» — сказал Гарсия.

    • «Зенит» арендовал Ивана и Густаво Мантуана летом у «Коринтианса» на 1 сезон.
    • В обратном направлении был арендован форвард Юри Алберто.
    • У Ивана 0 матчей в сезоне РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1341

      Hoahin 1 час назад

      Решение спорное, Иван, судя по тем немногим играм, что стоял на воротах, был неплох, уж точно лучше старой дырки Кержакова. Места для легионеров есть, в чем проблема?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1577

      шахта Заполярная 1 час назад

      Будет проще если зенит перейдет в Бразилию играть.

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      Рейтинг: +5228

      neim 1 час назад

      Круговорот иванов и мантуанов в Зените продолжится ? ))).

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      Рейтинг: +775

      Suvorov51 > neim 18 минут назад

      Все верно, это так же как у пойки крутятся Б.ом.ЖИ.

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      Рейтинг: +775

      Suvorov51 > Suvorov51 13 минут назад

      это так же, как у помойки

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