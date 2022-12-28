Агент Ивана прокомментировал новость об уходе вратаря из «Зенита»

Агент Луис Фернандо Гарсия, агент вратаря Ивана, отреагировал на информацию об уходе игрока из «Зенита» в зимнее трансферное окно.

«Иван покидает «Зенит»? Это неправда. Ничего не решено!» — сказал Гарсия.

«Зенит» арендовал Ивана и Густаво Мантуана летом у «Коринтианса» на 1 сезон.

В обратном направлении был арендован форвард Юри Алберто.

У Ивана 0 матчей в сезоне РПЛ.

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