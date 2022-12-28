Агент Ивана прокомментировал новость об уходе вратаря из «Зенита»

Решение спорное, Иван, судя по тем немногим играм, что стоял на воротах, был неплох, уж точно лучше старой дырки Кержакова. Места для легионеров есть, в чем проблема?
Агент Луис Фернандо Гарсия, агент вратаря Ивана, отреагировал на информацию об уходе игрока из «Зенита» в зимнее трансферное окно.
«Иван покидает «Зенит»? Это неправда. Ничего не решено!» — сказал Гарсия.
- «Зенит» арендовал Ивана и Густаво Мантуана летом у «Коринтианса» на 1 сезон.
- В обратном направлении был арендован форвард Юри Алберто.
- У Ивана 0 матчей в сезоне РПЛ.
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