Вратарь «Зенита» Иван рассказал, что знает о Яшине

Новичок «Зенита» Иван знает о бывшем вратаре сборной СССР Льве Яшине. Об это он рассказал в интервью.

«Знаю, что Яшин был выдающимся вратарeм, тоже высокий, что наверняка ему помогало. Особенно если перед ним были игроки более низкого роста. Вообще я люблю узнавать что-то новое из истории каждой страны, где бываю. Россия не станет исключением», – сказал голкипер Иван.