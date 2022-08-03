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    Вратарь «Зенита» Иван рассказал, что знает о Яшине

    Новичок «Зенита» Иван знает о бывшем вратаре сборной СССР Льве Яшине. Об это он рассказал в интервью.

    «Знаю, что Яшин был выдающимся вратарeм, тоже высокий, что наверняка ему помогало. Особенно если перед ним были игроки более низкого роста. Вообще я люблю узнавать что-то новое из истории каждой страны, где бываю. Россия не станет исключением», – сказал голкипер Иван.

    • Иван перешел в «Зенит» на правах аренды из «Коринтианса».
    • Он стал 1-м бразильским вратарем в истории клуба.
    • Голкипер взял себе 1-й игровой номер.

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    Источник: «Чемпионат»

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