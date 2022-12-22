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    «Коринтианс» предложил «Зениту» пять игроков в обмен на Юри Алберто

    «Коринтианс» хочет сохранить в составе нападающего Юри Алберто, арендованного у «Зенита» прошлым летом.

    Петербургский клуб оценивает форварда в 25 миллионов евро. Именно такую сумму за него заплатили в январе.

    «Коринтианс» столько предложить не готов, поэтому в сделку, вероятно, будут включены другие футболисты.

    «Зенит» в обмен на Алберто может получить пять игроков:

    • вратарь Иван
    • центральный защитник Роберт Ренан
    • правый вингер Адсон
    • атакующий хавбек Густаво Мантуан
    • нападающий Педро

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    Источник: Goal

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    22.12.2022 23:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +697

      7:1 33 минуты назад

      куда нам девать потом их всех? в тарасофку переправлять? последний там точно приживётся. лучше ваще не ввязываться в эти обмены, пусть алберто сидит там до окончания спецоперации и цену себе набивает. а потом в питер до 2027, сам подписал, гы-гы. неразумно отдавать игрока, которому всего 21 год, и который точно будет топовым и позднее отправится в европу за приличные деньги.

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      Рейтинг: +6090

      Давид59 41 минуту назад

      Охренеть. Итого будет 10 бразильцев? Тут уже команду надо будет переименовывать.

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      Рейтинг: +945

      ScarlettOgusania 45 минут назад

      Про лимит легионеров не забыли?))) Адсон и Ренан - на вход, Сантос и Клаудиньо - на выход?)

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