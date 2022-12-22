«Коринтианс» предложил «Зениту» пять игроков в обмен на Юри Алберто

«Коринтианс» хочет сохранить в составе нападающего Юри Алберто, арендованного у «Зенита» прошлым летом.
Петербургский клуб оценивает форварда в 25 миллионов евро. Именно такую сумму за него заплатили в январе.
«Коринтианс» столько предложить не готов, поэтому в сделку, вероятно, будут включены другие футболисты.
«Зенит» в обмен на Алберто может получить пять игроков:
- вратарь Иван
- центральный защитник Роберт Ренан
- правый вингер Адсон
- атакующий хавбек Густаво Мантуан
- нападающий Педро
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Источник: Goal