«Коринтианс» предложил «Зениту» пять игроков в обмен на Юри Алберто

куда нам девать потом их всех? в тарасофку переправлять? последний там точно приживётся. лучше ваще не ввязываться в эти обмены, пусть алберто сидит там до окончания спецоперации и цену себе набивает. а потом в питер до 2027, сам подписал, гы-гы. неразумно отдавать игрока, которому всего 21 год, и который точно будет топовым и позднее отправится в европу за приличные деньги.
«Коринтианс» хочет сохранить в составе нападающего Юри Алберто, арендованного у «Зенита» прошлым летом.
Петербургский клуб оценивает форварда в 25 миллионов евро. Именно такую сумму за него заплатили в январе.
«Коринтианс» столько предложить не готов, поэтому в сделку, вероятно, будут включены другие футболисты.
«Зенит» в обмен на Алберто может получить пять игроков:
- вратарь Иван
- центральный защитник Роберт Ренан
- правый вингер Адсон
- атакующий хавбек Густаво Мантуан
- нападающий Педро
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