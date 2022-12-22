«Коринтианс» предложил «Зениту» пять игроков в обмен на Юри Алберто

«Коринтианс» хочет сохранить в составе нападающего Юри Алберто, арендованного у «Зенита» прошлым летом.

Петербургский клуб оценивает форварда в 25 миллионов евро. Именно такую сумму за него заплатили в январе.

«Коринтианс» столько предложить не готов, поэтому в сделку, вероятно, будут включены другие футболисты.

«Зенит» в обмен на Алберто может получить пять игроков:

вратарь Иван

центральный защитник Роберт Ренан

правый вингер Адсон

атакующий хавбек Густаво Мантуан

нападающий Педро

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