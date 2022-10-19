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    Бразилец Иван рассказал, что ему не нравится в российском футболе

    Бразильский вратарь «Зенита» Иван назвал главную проблему российского футбола.

    – Что самое непривычное в российском футболе? Как относитесь к долгим перелетам?

    – Думаю, эти перелеты — ​самая сложная и наименее приятная часть. Россия — ​огромная страна, так что к таким расстояниям нужно привыкать.

    Конечно, тяжело столько времени тратить на дорогу, но это нормально, это опыт, которого раньше не было. Плюсов много, ведь ты путешествуешь по стране, узнаeшь новые места.

    Еще меня очень удивило то, как тактически подкованы здесь команды, как они заряжены на борьбу и не сдаются, не отказываются от своей игры, даже уступая в счете.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15881

      Fusballer 38 минут назад

      Если не нравятся перелёты, то можно на автобусе или на поезде ездить)))

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      Рейтинг: +12090

      ВетеR 56 минут назад

      а принципе всё, нравятся только деньги )

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