Новичок «Зенита» Иван планирует учить русский язык

Вратарь «Зенита» Иван рассказал о планах осваивать русский язык.
«В том, что в «Зените» могу говорить с людьми на одном языке, есть плюсы и минусы. Футболист может оказаться в любой точке мира, и ему надо осваиваться. Если попал во Францию, надо понимать французский. В России – русский.
Да, здесь я могу рассчитывать на помощь соотечественников, но выходить из зоны комфорта тоже надо. Буду пытаться это делать, чтобы общаться с русскими игроками. Это даeт большое преимущество. Для этого нужно учить языки», – сказал Иван.
- Иван перешел в «Зенит» на правах аренды из «Коринтианса».
- Он стал 1-м бразильским вратарем в истории клуба.
- Голкипер взял себе 1-й игровой номер.
Источник: «Чемпионат»