Новичок «Зенита» Иван планирует учить русский язык

Вратарь «Зенита» Иван рассказал о планах осваивать русский язык.

«В том, что в «Зените» могу говорить с людьми на одном языке, есть плюсы и минусы. Футболист может оказаться в любой точке мира, и ему надо осваиваться. Если попал во Францию, надо понимать французский. В России – русский.

Да, здесь я могу рассчитывать на помощь соотечественников, но выходить из зоны комфорта тоже надо. Буду пытаться это делать, чтобы общаться с русскими игроками. Это даeт большое преимущество. Для этого нужно учить языки», – сказал Иван.