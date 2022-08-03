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    Новичок «Зенита» Иван планирует учить русский язык

    Вратарь «Зенита» Иван рассказал о планах осваивать русский язык.

    «В том, что в «Зените» могу говорить с людьми на одном языке, есть плюсы и минусы. Футболист может оказаться в любой точке мира, и ему надо осваиваться. Если попал во Францию, надо понимать французский. В России – русский.

    Да, здесь я могу рассчитывать на помощь соотечественников, но выходить из зоны комфорта тоже надо. Буду пытаться это делать, чтобы общаться с русскими игроками. Это даeт большое преимущество. Для этого нужно учить языки», – сказал Иван.

    • Иван перешел в «Зенит» на правах аренды из «Коринтианса».
    • Он стал 1-м бразильским вратарем в истории клуба.
    • Голкипер взял себе 1-й игровой номер.

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    Источник: «Чемпионат»

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