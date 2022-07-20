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Семак объяснил, зачем «Зенит» взял в аренду Ивана и Мантуана

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новичках клуба из Петербурга – вратаре Иване и полузащитнике Густаво Мантуане.

– Что касается игроков, то для нашей обоймы это абсолютно нормальное усиление. Ситуации возможны разные, тот же коронавирус, который никуда не ушел, другие ситуации, связанные с количеством игроков. Для нас это расширение обоймы, которое при случаях форс-мажоров и критичных ситуаций позволит минимизировать потери.

— Как вы их оцениваете как футболистов?

— Хорошо оцениваю. Однозначно составят конкуренцию в той игровой обойме, которая есть.

Что касается Мантуана, то травмы мешали ему показать все, на что он способен. Хотя все юношеские сборные, которые он прошел в Бразилии, и те выводы, которые делали специалисты о его игре, позволяют нам надеяться при, опять же, составляющих в связи со здоровьем, если не будут мешать травмы... Это игрок, который потенциально может серьезно помочь.

То же касается Ивана — конкуренция была достаточно большая и сложно было ему заиграть там. Здесь — посмотрим. Если он будет сильнее и с нынешним лимитом, у нас есть варианты, чтобы использовать и одного, и второго.

  • «Зенит» арендовал футболистов у «Коринтианса» на сезон с правом выкупа.
  • В обратном направлении ушел форвард «Зенита» Юри Алберто.

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Источник: сайт «Зенита»

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Сегодня, 12:37
Комментарии2
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    Рейтинг: +4174

    Беспонтий 3 минуты назад

    наступили на серёжу
    подписал контракт
    о боже

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    Рейтинг: +14471

    Fusballer 5 минут назад

    В общем хз зачем. Лучше бы свою молодёжь подводили к составу.

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