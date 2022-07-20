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  • Семак объяснил, зачем «Зенит» взял в аренду Ивана и Мантуана

Семак объяснил, зачем «Зенит» взял в аренду Ивана и Мантуана

20 июля 2022, 12:37
13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о новичках клуба из Петербурга – вратаре Иване и полузащитнике Густаво Мантуане.

– Что касается игроков, то для нашей обоймы это абсолютно нормальное усиление. Ситуации возможны разные, тот же коронавирус, который никуда не ушел, другие ситуации, связанные с количеством игроков. Для нас это расширение обоймы, которое при случаях форс-мажоров и критичных ситуаций позволит минимизировать потери.

— Как вы их оцениваете как футболистов?

— Хорошо оцениваю. Однозначно составят конкуренцию в той игровой обойме, которая есть.

Что касается Мантуана, то травмы мешали ему показать все, на что он способен. Хотя все юношеские сборные, которые он прошел в Бразилии, и те выводы, которые делали специалисты о его игре, позволяют нам надеяться при, опять же, составляющих в связи со здоровьем, если не будут мешать травмы... Это игрок, который потенциально может серьезно помочь.

То же касается Ивана — конкуренция была достаточно большая и сложно было ему заиграть там. Здесь — посмотрим. Если он будет сильнее и с нынешним лимитом, у нас есть варианты, чтобы использовать и одного, и второго.

  • «Зенит» арендовал футболистов у «Коринтианса» на сезон с правом выкупа.
  • В обратном направлении ушел форвард «Зенита» Юри Алберто.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Мантуан Густаво Иван Семак Сергей
Комментарии (13)
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Fusballer
1658310215
В общем хз зачем. Лучше бы свою молодёжь подводили к составу.
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Беспонтий
1658310357
наступили на серёжу подписал контракт о боже
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житель СПб
1658311601
Ничего не объяснил. Слова есть - а смысла нет.
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vladimir-7
1658311615
В крайнем случае, в аренду передадут в фарм-клуб.
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nik55
1658313134
а зачем своих воспитывать это ведь работа-----купил и нет проблем денег же много
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Garrincha58
1658314187
а что он решает ему дали и играй что есть
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Enter2006
1658317640
Ты тренер или ты дурак? И не оправдывайся так. Иль деньги пилят на бразильцах, им пох, смотри на эти лица! Лантратов значит вам не гоже, зато Иван вам так поможет? Творится странное опять, но чемпионства - не видать!!!
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