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    Иван оценил свой дебют в составе «Зенита»

    Вратарь «Зенита» Иван поделился эмоциями после своего первого матча за петербургскую команду.

    • Бразилец сыграл с «Факелом» в Кубке России.
    • «Зенит» победил со счетом 2:0.
    • Голкипер перешел в клуб из «Коринтианса» на правах аренды.

    – Иван, поздравляем с «сухим» дебютом! Оцените свои эмоции по шкале от 1 до 100?

    – 100! Перед игрой я был возбужден и немного взволнован, и это нормально накануне дебюта. Одновременно с этим я был счастлив, что получил свой шанс, и был уверен в нашей победе.

    Знал, что выложусь на полную, чтобы сохранить ворота за моей спиной в неприкосновенности. Так и получилось!

    Очень рад и благодарю тренерский штаб и всех партнеров по команде за доверие и предоставленную возможность. Буду делать все, что от меня требуется, чтобы как можно скорее получить следующий шанс.

    – Вы сказали, что волновались перед матчем. Когда обычно проходит это волнение – на разминке, перед выходом на поле, может, во время игры?

    – Думаю, по приезде на стадион. Я всегда стараюсь сохранять концентрацию, настраиваться ментально в течение недели, день за днем работая с нашими потрясающими тренерами вратарей.

    Так что, приехав на арену, я уже был уверен, что все будет в порядке. Как следует размялся, спокойно вошел в игру – и, слава Богу, команда победила, что было сегодня самым важным.

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    Источник: сайт «Зенита»

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