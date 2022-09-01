Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иван оценил свой дебют в составе «Зенита»

1 сентября 2022, 09:44
1

Вратарь «Зенита» Иван поделился эмоциями после своего первого матча за петербургскую команду.

  • Бразилец сыграл с «Факелом» в Кубке России.
  • «Зенит» победил со счетом 2:0.
  • Голкипер перешел в клуб из «Коринтианса» на правах аренды.

– Иван, поздравляем с «сухим» дебютом! Оцените свои эмоции по шкале от 1 до 100?

– 100! Перед игрой я был возбужден и немного взволнован, и это нормально накануне дебюта. Одновременно с этим я был счастлив, что получил свой шанс, и был уверен в нашей победе.

Знал, что выложусь на полную, чтобы сохранить ворота за моей спиной в неприкосновенности. Так и получилось!

Очень рад и благодарю тренерский штаб и всех партнеров по команде за доверие и предоставленную возможность. Буду делать все, что от меня требуется, чтобы как можно скорее получить следующий шанс.

– Вы сказали, что волновались перед матчем. Когда обычно проходит это волнение – на разминке, перед выходом на поле, может, во время игры?

– Думаю, по приезде на стадион. Я всегда стараюсь сохранять концентрацию, настраиваться ментально в течение недели, день за днем работая с нашими потрясающими тренерами вратарей.

Так что, приехав на арену, я уже был уверен, что все будет в порядке. Как следует размялся, спокойно вошел в игру – и, слава Богу, команда победила, что было сегодня самым важным.

Еще по теме:
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
Источник: сайт «Зенита»
Россия. Кубок Зенит Иван
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1662019852
Впечатлил-вратарь мощный уверенный , надежный прыгучий. Кержаков и Одоевский , просто школьники рядом с ним.
Ответить
Главные новости
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
Вчера, 22:49
В «ПСЖ» приняли решение по будущему Хвичи
Вчера, 22:27
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
Вчера, 21:59
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
Вчера, 21:54
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
Вчера, 21:32
2
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
Вчера, 21:27
3
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
Вчера, 21:14
1
Все новости
Все новости
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
Вчера, 22:58
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
Вчера, 22:40
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
Вчера, 22:17
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
Вчера, 21:27
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
Вчера, 11:33
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
Вчера, 10:48
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
Вчера, 10:33
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
Вчера, 00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
1 сентября
40
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
1 сентября
1
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
1 сентября
10
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
1 сентября
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+