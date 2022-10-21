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    Быстров – об Иване: «В воротах «Зенита» и я дебютирую. Вы скажете, что я в порядке»

    Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался об игре вратаря Ивана за клуб из Петербурга.

    – Как вам дебют Ивана в воротах?

    – В воротах «Зенита» и я дебютирую в следующем матче, и вы скажете, что я в порядке. Результат не давит, с большей вероятностью ты выходишь из этой группы. Даже если скажут, что мяч руками не ловить.

    Посмотрите, сколько мячей побывало в воротах бразильца. Ну, а в чемпионате мы видим не Ивана, а Кержакова. Если выйдет основа в кубковых встречах, то мало шансов будет у кого-то победить.

    • Иван провел 3 матча в Кубке России, пропустил 5 мячей.
    • Он остался в запасе в матче с «Крыльями» (2:1).

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 10:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17525

      Cleaner 11 минут назад

      Спартаковец Быстров дал интервью про вратаря Зенита. Ржу...)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17250

      paracetamol 33 минуты назад

      Вофка-предатель, молчал бы лучше!

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