Быстров – об Иване: «В воротах «Зенита» и я дебютирую. Вы скажете, что я в порядке»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался об игре вратаря Ивана за клуб из Петербурга.

– Как вам дебют Ивана в воротах?

– В воротах «Зенита» и я дебютирую в следующем матче, и вы скажете, что я в порядке. Результат не давит, с большей вероятностью ты выходишь из этой группы. Даже если скажут, что мяч руками не ловить.

Посмотрите, сколько мячей побывало в воротах бразильца. Ну, а в чемпионате мы видим не Ивана, а Кержакова. Если выйдет основа в кубковых встречах, то мало шансов будет у кого-то победить.