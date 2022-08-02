Вратарь «Зенита» Иван: «В России у меня уже есть два знакомых Ивана»

Бразильский вратарь «Зенита» Иван рассказал о своем имени.

«Имя выбирал мой дедушка. Он всегда заботился обо мне и хотел, чтобы я вырос достойным человеком. Стал, например, врачом. Он дал мне это имя, хотя я никогда не задумывался о его происхождении.

А когда появился интерес «Зенита», стал больше узнавать о стране и понял, что имя Иван здесь довольно популярно. В Бразилии оно не особо распространено. А в России у меня уже есть два знакомых Ивана. Круто, что я приехал сюда с русским именем», — сказал Иван.