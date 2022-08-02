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    Вратарь «Зенита» Иван: «В России у меня уже есть два знакомых Ивана»

    Бразильский вратарь «Зенита» Иван рассказал о своем имени.

    «Имя выбирал мой дедушка. Он всегда заботился обо мне и хотел, чтобы я вырос достойным человеком. Стал, например, врачом. Он дал мне это имя, хотя я никогда не задумывался о его происхождении.

    А когда появился интерес «Зенита», стал больше узнавать о стране и понял, что имя Иван здесь довольно популярно. В Бразилии оно не особо распространено. А в России у меня уже есть два знакомых Ивана. Круто, что я приехал сюда с русским именем», — сказал Иван.

    • Иван перешел в «Зенит» на правах аренды из «Коринтианса».
    • Он стал первым бразильским вратарем в истории клуба.
    • Голкипер взял себе 1-й игровой номер.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.08.2022 22:33
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