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    Семак высказался о возможном дебюте бразильца Ивана за «Зенит» в матче с ЦСКА

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак еще не определился, кто сыграет в воротах клуба из Петербурга в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА.

    • Даниил Одоевский пропустит матч из-за красной карточки, полученной в игре с «Ахматом» (0:0).
    • «Зенит» примет ЦСКА в субботу, 13 августа.

    – По вратарю. Уже есть определенность, кто сыграет против ЦСКА – Кержаков или дадите шанс Ивану?

    – Посмотрим, пока еще не определились. У нас еще есть время, есть несколько тренировочных занятий. Будем смотреть за состоянием и Миши, и Ивана. Ближе к матчу решим, кто начнет игру в стартовом составе.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4819

      Беспонтий 1 час назад

      мишаня потащит
      длинный не готов
      у него морда лица испуганная

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