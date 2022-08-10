Семак высказался о возможном дебюте бразильца Ивана за «Зенит» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак еще не определился, кто сыграет в воротах клуба из Петербурга в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА.

Даниил Одоевский пропустит матч из-за красной карточки, полученной в игре с «Ахматом» (0:0).

«Зенит» примет ЦСКА в субботу, 13 августа.

– По вратарю. Уже есть определенность, кто сыграет против ЦСКА – Кержаков или дадите шанс Ивану?

– Посмотрим, пока еще не определились. У нас еще есть время, есть несколько тренировочных занятий. Будем смотреть за состоянием и Миши, и Ивана. Ближе к матчу решим, кто начнет игру в стартовом составе.