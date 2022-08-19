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Мантуан: «Мой гол ЦСКА – это дар Божий, мастерство и удача»

19 августа 2022, 11:26

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал свой гол в дебютном матче за клуб Петербурга против ЦСКА (2:1).

– Такой удар – это дар Божий, мастерство, удача?

– Думаю, по чуть-чуть и того, и другого, и третьего.

Я, конечно, могу говорить о том, что у меня есть определeнный талант, но над такими моментами мы очень много работаем на тренировках, после каждого занятия посвящаем время отработке завершения, ударам, много обсуждаем подобные эпизоды с тренерами, знаем, на чем делать акцент.

Плюс у меня есть предрасположенность к таким действиям, это одна из моих сильных сторон.

  • Мантуан на этот сезон арендован у «Коринтианса».
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Мантуан Густаво
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