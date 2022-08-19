Мантуан: «Мой гол ЦСКА – это дар Божий, мастерство и удача»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал свой гол в дебютном матче за клуб Петербурга против ЦСКА (2:1).
– Такой удар – это дар Божий, мастерство, удача?
– Думаю, по чуть-чуть и того, и другого, и третьего.
Я, конечно, могу говорить о том, что у меня есть определeнный талант, но над такими моментами мы очень много работаем на тренировках, после каждого занятия посвящаем время отработке завершения, ударам, много обсуждаем подобные эпизоды с тренерами, знаем, на чем делать акцент.
Плюс у меня есть предрасположенность к таким действиям, это одна из моих сильных сторон.
- Мантуан на этот сезон арендован у «Коринтианса».
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Источник: Bobsoccer