Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    Мантуан: «Мой гол ЦСКА – это дар Божий, мастерство и удача»

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал свой гол в дебютном матче за клуб Петербурга против ЦСКА (2:1).

    – Такой удар – это дар Божий, мастерство, удача?

    – Думаю, по чуть-чуть и того, и другого, и третьего.

    Я, конечно, могу говорить о том, что у меня есть определeнный талант, но над такими моментами мы очень много работаем на тренировках, после каждого занятия посвящаем время отработке завершения, ударам, много обсуждаем подобные эпизоды с тренерами, знаем, на чем делать акцент.

    Плюс у меня есть предрасположенность к таким действиям, это одна из моих сильных сторон.

    • Мантуан на этот сезон арендован у «Коринтианса».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Новости по теме
    ЭСК объяснила, почему все решения судей в матче «Зенит» – ЦСКА верные 21
    «Мы не можем ничего доказать. Нечего показывать». Появилось видео переговоров Кукуяна с VAR в моменте с офсайдом у Карраскаля 37
    ЭСК признала верными решения Кукуяна в матче «Зенит» – ЦСКА 47
    Источник: Bobsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11