«Мы не можем ничего доказать. Нечего показывать». Появилось видео переговоров Кукуяна с VAR в моменте с офсайдом у Карраскаля

Опубликована аудиоверсия переговоров Павла Кукуяна с арбитрами VAR в моменте с определением офсайда у нападающего ЦСКА Хорхе Карраскаля в игре с «Зенитом (1:2) перед незасчитанным голом столичного клуба на 80-й минуте.

– Мы не можем доказать ничего.

– Ассистент зафиксировал офсайд.

– Я согласен с ассистентом. Красавчик. Паша, проверка завершена. Правильное решение – продолжать игру.

Позже арбитр на VAR резюмировал: «Короче, доказательств нет. Нечего показывать».