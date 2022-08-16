Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    «Мы не можем ничего доказать. Нечего показывать». Появилось видео переговоров Кукуяна с VAR в моменте с офсайдом у Карраскаля

    Опубликована аудиоверсия переговоров Павла Кукуяна с арбитрами VAR в моменте с определением офсайда у нападающего ЦСКА Хорхе Карраскаля в игре с «Зенитом (1:2) перед незасчитанным голом столичного клуба на 80-й минуте.

    – Мы не можем доказать ничего.

    – Ассистент зафиксировал офсайд.

    – Я согласен с ассистентом. Красавчик. Паша, проверка завершена. Правильное решение – продолжать игру.

    Позже арбитр на VAR резюмировал: «Короче, доказательств нет. Нечего показывать».

    Новости по теме
    ЭСК признала верными решения Кукуяна в матче «Зенит» – ЦСКА 29
    ЦСКА обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Зенитом» 23
    Тренер ЦСКА Федотов отказался пожать руку судье Кукуяну после матча с «Зенитом» 38
    Источник: «Матч Премьер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:18
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1366

      alefreddy 24 минуты назад

      а зачем тогда нужен ВАР

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7836

      vladik12 > alefreddy 17 минут назад

      По приколу))).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16742

      Cleaner > alefreddy 12 минут назад

      Для прикрытия газпрёмовских судей.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24773

      JTherry > alefreddy 9 минут назад

      ВАР сейчас лишен возможности проверки офсайдных линий, как это было ранее, все определяют на глазок, и решение лайнсмена - ключевое в данном случае оказалось... на видосе ВАР игроки на одной линии, а в этих случаях должны отдавать предпочтение атаке...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      Дэс 25 минут назад

      Зашибись! Доказательств нет! Чистый гол был!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11