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  • «Мы не можем ничего доказать. Нечего показывать». Появилось видео переговоров Кукуяна с VAR в моменте с офсайдом у Карраскаля

«Мы не можем ничего доказать. Нечего показывать». Появилось видео переговоров Кукуяна с VAR в моменте с офсайдом у Карраскаля

16 августа 2022, 22:18
27

Опубликована аудиоверсия переговоров Павла Кукуяна с арбитрами VAR в моменте с определением офсайда у нападающего ЦСКА Хорхе Карраскаля в игре с «Зенитом (1:2) перед незасчитанным голом столичного клуба на 80-й минуте.

– Мы не можем доказать ничего.

– Ассистент зафиксировал офсайд.

– Я согласен с ассистентом. Красавчик. Паша, проверка завершена. Правильное решение – продолжать игру.

Позже арбитр на VAR резюмировал: «Короче, доказательств нет. Нечего показывать».

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Источник: «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Карраскаль Хорхе Кукуян Павел
Комментарии (27)
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Дэс
1660678337
Зашибись! Доказательств нет! Чистый гол был!
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alefreddy
1660678409
а зачем тогда нужен ВАР
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VVM1964
1660681116
Ну вот собственно что и требовалось доказать - а доказать никто не может и главное не хочет и естественно решение в пользу Зенита, ну а как вы хотели, пора бы уже привыкнуть !!! (((
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BRO_football
1660681290
Про какие доказательства он говорит? Что был гол или был офсайд? Чёрт поймёт этих судей! Словарный запас у них как у футбольного мяча! Если спорный эпизод, то в пользу Зенита, само собой. Действительно, и не докажешь ведь, что Зениту подыгрывают, потому что эпизод спорный. Ну не поднял бы боковой судья флажок. Что это меняет? Да по сути ничего. Всё равно бы посмотрели ВАР (потому что было взятие ворот) и зафиксировали офсайд.
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FCSpartakM
1660681296
хахаах. Доказательств нет значит продолжайте))))ХАХАХ
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CSKA57
1660683805
Стыдоба...
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Добрый Бобер
1660704296
Для питерских закон не писан.
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gennadiy
1660707767
зенит в пердив
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gennadiy
1660707867
просто тоска от такого зенита,надоел всем до смерти
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АЛЕКС 58
1660710474
Вот коз..ы!!!
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