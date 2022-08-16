«Мы не можем ничего доказать. Нечего показывать». Появилось видео переговоров Кукуяна с VAR в моменте с офсайдом у Карраскаля

Опубликована аудиоверсия переговоров Павла Кукуяна с арбитрами VAR в моменте с определением офсайда у нападающего ЦСКА Хорхе Карраскаля в игре с «Зенитом (1:2) перед незасчитанным голом столичного клуба на 80-й минуте.
– Мы не можем доказать ничего.
– Ассистент зафиксировал офсайд.
– Я согласен с ассистентом. Красавчик. Паша, проверка завершена. Правильное решение – продолжать игру.
Позже арбитр на VAR резюмировал: «Короче, доказательств нет. Нечего показывать».
- ЭСК признала верными решения Кукуяна в матче «Зенит» – ЦСКА.
- После игры тренер москвичей Владимир Федотов не пожал Кукуяну руку.
Источник: «Матч Премьер»