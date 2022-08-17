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  • ЭСК объяснила, почему все решения судей в матче «Зенит» – ЦСКА верные

ЭСК объяснила, почему все решения судей в матче «Зенит» – ЦСКА верные

17 августа 2022, 12:22
15

ЭСК РФС опубликовала итоги заседания по матчу «Зенит» – ЦСКА (2:1). Ошибок судейская бригада не допустила.

Решения комиссии:

1. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Зенит» на 80-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, атакующий игрок команды ЦСКА №8 Хорхе Карраскаль в момент передачи мяча ему партнером по команде находился в офсайдной позиции, так как его ноги находились на одной линии с предпоследним игроком обороняющейся команды «Зенит» №6 Деяном Ловреном, а верхняя часть тела, наклоненная вперед, была за линией вне игры. VAR правильно не вмешался, так как ни один из имеющихся ракурсов видеосъемки данного эпизода не давал повода сомневаться в правильности решения ассистента зафиксировать положение вне игры по окончании атакующей фазы.

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Зенит» на 90-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела никакого нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Зенит» №55 Родригао против игрока атакующей команды ЦСКА №78 Игоря Дивеева в единоборстве с ним за мяч ввиду того, что защитник акцентировано первым сыграл в мяч в правильной манере. Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном эпизоде.

  • Матч в поле обслуживал сочинец Павел Кукуян.
  • Накануне появилась запись переговоров судейской бригады во время матча.
  • ЦСКА не побеждает «Зенит» с 2018 года.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Кукуян Павел
Комментарии (15)
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CSKA №1
1660728949
Ну правильно,сколько интерресно Зенитка заносит этим судьям!Вот главный вопрос!
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qawzsexdr
1660729033
Коментаторы считающие себя сверх экспертами, а этих лохами добро пожаловать в коментарии. Жаль что вы не состаите в комиссии, тогда и заговоров не было и никто ничего не покупал.
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JTherry
1660729302
споры в основном разгорелись из-за разных трактовок (самими судьями и ВАР) игры защитников, когда они "акцентировано первыми играют в мяч в правильной манере" - каким-то командам в таких случаях ставят пенальти, а каким-то, особо одаренным, не ставят... судите всех одинаково, чтобы не было дво.йных стандартов, и не будет к судьям претензий от команд и болельщиков... PS: докатились, слово "дво.йные" банят...)
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Kollljan
1660729329
Нормальное судейство. Один вопрос только: в самом начале матча в штрафной ЦСКА отмашка локтем зенитовцу прилетела. Пенальти почему - то не поставили.
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Spirit_78
1660732610
Когда ЭСК принимала решение не в пользу Зенита - недоброжелатели ссылались на эти решения в спорах. Теперь интересно будет полюбоваться на переобувание этих же недоброжелателей. Предполагаю, что будут шизофренические окрики, что раньше ЭСК была честной, а теперь стала вдруг нечестной (а потом, когда вынесут очередной вердикт против Зенита, снова станет честной и так далее до бесконечности).
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Красногвардейчик
1660742856
А чё тут объяснять.....все давно знают, что всё спорное в Питере, судят в пользу Зенита...пора привыкнуть, Лёша на трибуне, у судьи мандраж
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ААМ
1660743988
ЭСК может говорить что угодно, но нытьё ЦСКА или СПАМа будет продолжаться.
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ALEX ML
1660816301
Газпром это единственный мотиватор
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