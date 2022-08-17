Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    ЭСК объяснила, почему все решения судей в матче «Зенит» – ЦСКА верные

    ЭСК РФС опубликовала итоги заседания по матчу «Зенит» – ЦСКА (2:1). Ошибок судейская бригада не допустила.

    Решения комиссии:

    1. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Зенит» на 80-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, атакующий игрок команды ЦСКА №8 Хорхе Карраскаль в момент передачи мяча ему партнером по команде находился в офсайдной позиции, так как его ноги находились на одной линии с предпоследним игроком обороняющейся команды «Зенит» №6 Деяном Ловреном, а верхняя часть тела, наклоненная вперед, была за линией вне игры. VAR правильно не вмешался, так как ни один из имеющихся ракурсов видеосъемки данного эпизода не давал повода сомневаться в правильности решения ассистента зафиксировать положение вне игры по окончании атакующей фазы.

    2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Зенит» на 90-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела никакого нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Зенит» №55 Родригао против игрока атакующей команды ЦСКА №78 Игоря Дивеева в единоборстве с ним за мяч ввиду того, что защитник акцентировано первым сыграл в мяч в правильной манере. Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном эпизоде.

    • Матч в поле обслуживал сочинец Павел Кукуян.
    • Накануне появилась запись переговоров судейской бригады во время матча.
    • ЦСКА не побеждает «Зенит» с 2018 года.

    Новости по теме
    «Мы не можем ничего доказать. Нечего показывать». Появилось видео переговоров Кукуяна с VAR в моменте с офсайдом у Карраскаля 31
    ЭСК признала верными решения Кукуяна в матче «Зенит» – ЦСКА 40
    ЦСКА обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Зенитом» 23
    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:22
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3766

      Kollljan 47 минут назад

      Нормальное судейство. Один вопрос только: в самом начале матча в штрафной ЦСКА отмашка локтем зенитовцу прилетела. Пенальти почему - то не поставили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24788

      JTherry 47 минут назад

      споры в основном разгорелись из-за разных трактовок (самими судьями и ВАР) игры защитников, когда они "акцентировано первыми играют в мяч в правильной манере" - каким-то командам в таких случаях ставят пенальти, а каким-то, особо одаренным, не ставят... судите всех одинаково, чтобы не было дво.йных стандартов, и не будет к судьям претензий от команд и болельщиков...
      PS: докатились, слово "дво.йные" банят...)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +999

      qawzsexdr > JTherry 48 минут назад

      Будьте добры пример похожего эпизода, где был назначен пенальти, или вы "пустослов "

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2125

      fakeid > JTherry 44 минуты назад

      как именно в этом эпизоде можно было назначить пенальти, если родригао ударил по мячу, а не по ноге соперника? что вы там все курите в своей тарасовке?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +999

      qawzsexdr 51 минуту назад

      Коментаторы считающие себя сверх экспертами, а этих лохами добро пожаловать в коментарии. Жаль что вы не состаите в комиссии, тогда и заговоров не было и никто ничего не покупал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      CSKA №1 53 минуты назад

      Ну правильно,сколько интерресно Зенитка заносит этим судьям!Вот главный вопрос!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2125

      fakeid 56 минут назад

      давно уже по всем телеграм-каналам расчертили сеткой эпизод с офсайдом. да и без сетки только слепой или хряк не увидит там офсайд.
      про пенальти вообще смешно. оба игрока ударили по мячу с разных сторон. не по ногам - а именно по мячу. но повизжать надо, да.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +706

      шахта Заполярная > fakeid 40 минут назад

      А что то так бледно-голубые оправдываются, значит даже они видят, что эск шьет все белыми нитками, что отменили чистый гол.
      Мне на коней и на бледно-голубых, накласть, я за Спартак. Истина дороже.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7293

      nik55 > fakeid 27 минут назад

      почему ты здесь а не в палате ?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11