ЭСК объяснила, почему все решения судей в матче «Зенит» – ЦСКА верные

ЭСК РФС опубликовала итоги заседания по матчу «Зенит» – ЦСКА (2:1). Ошибок судейская бригада не допустила.

Решения комиссии:

1. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Зенит» на 80-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, атакующий игрок команды ЦСКА №8 Хорхе Карраскаль в момент передачи мяча ему партнером по команде находился в офсайдной позиции, так как его ноги находились на одной линии с предпоследним игроком обороняющейся команды «Зенит» №6 Деяном Ловреном, а верхняя часть тела, наклоненная вперед, была за линией вне игры. VAR правильно не вмешался, так как ни один из имеющихся ракурсов видеосъемки данного эпизода не давал повода сомневаться в правильности решения ассистента зафиксировать положение вне игры по окончании атакующей фазы.

2. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Зенит» на 90-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела никакого нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Зенит» №55 Родригао против игрока атакующей команды ЦСКА №78 Игоря Дивеева в единоборстве с ним за мяч ввиду того, что защитник акцентировано первым сыграл в мяч в правильной манере. Комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном эпизоде.