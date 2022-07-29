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    Одоевский останется основным вратарем «Зенита» после прихода Ивана

    «Зенит» не планирует проводить ротацию вратарей в ближайших матчах.

    По информации Metaratings, основным вратарем клуба из Петербурга останется Даниил Одоевский. Тренерский штаб не видит причин сажать его на скамейку.

    В клубе довольны работой нового вратаря Ивана на тренировках, поэтому в случае неуверенной игры Одоевского первым номером «Зенита» может стать бразилец.

    • Одоевский – воспитанник «Зенита».
    • Он провел за основную команду 9 матчей и пропустил 6 голов.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +25293

      vladimir-7 29 минут назад

      Зенит, а где же ваш дырявый коржик?

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