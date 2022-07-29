Одоевский останется основным вратарем «Зенита» после прихода Ивана

Зенит, а где же ваш дырявый коржик?
«Зенит» не планирует проводить ротацию вратарей в ближайших матчах.
По информации Metaratings, основным вратарем клуба из Петербурга останется Даниил Одоевский. Тренерский штаб не видит причин сажать его на скамейку.
В клубе довольны работой нового вратаря Ивана на тренировках, поэтому в случае неуверенной игры Одоевского первым номером «Зенита» может стать бразилец.
- Одоевский – воспитанник «Зенита».
- Он провел за основную команду 9 матчей и пропустил 6 голов.
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