Одоевский останется основным вратарем «Зенита» после прихода Ивана

«Зенит» не планирует проводить ротацию вратарей в ближайших матчах.

По информации Metaratings, основным вратарем клуба из Петербурга останется Даниил Одоевский. Тренерский штаб не видит причин сажать его на скамейку.

В клубе довольны работой нового вратаря Ивана на тренировках, поэтому в случае неуверенной игры Одоевского первым номером «Зенита» может стать бразилец.

Одоевский – воспитанник «Зенита».

Он провел за основную команду 9 матчей и пропустил 6 голов.

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