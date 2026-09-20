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Бразилия. Серия А
Команды
Ремо
Иван
Статистика
€ 1,30 млн
Иван - статистика
Ремо
2 июля 1997 (29)
#97 | Вратарь
194 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ремо
1 : 2
20.09.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ремо
0 : 1
06.09.2026
Фламенго
Был в запасе
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Бразилия. Серия А 2025
Россия. Кубок 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ремо
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Ремо
1 : 2
20.09.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ремо
0 : 1
06.09.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Ремо
2 : 3
01.09.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Флуминенсе
2 : 1
22.08.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Интернасьонал
1 : 1
18.08.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ремо
2 : 2
09.08.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Мирассол
2 : 1
30.07.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Ремо
2 : 0
27.07.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
3 : 0
24.07.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Ремо
1 : 0
01.06.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Ремо
1 : 2
24.05.2026
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Шапекоэнсе
2 : 3
18.05.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Ремо
1 : 1
10.05.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
1 : 2
02.05.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ремо
0 : 1
26.04.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Брагантино
4 : 2
20.04.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ремо
1 : 1
11.04.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Гремио
0 : 0
06.04.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сантос
2 : 0
03.04.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Фламенго
3 : 0
20.03.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Коритиба
1 : 0
16.03.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Ремо
0 : 2
13.03.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ремо
1 : 1
26.02.2026
Интернасьонал
Был в запасе
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