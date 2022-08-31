Иван - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Иван
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Иван
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Коринтианс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|4
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
(4:2)п
|Спартак (Москва)
|16.11.2022
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|20.10.2022
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|29.09.2022
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|14.09.2022
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|31.08.2022
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Факел (Воронеж)