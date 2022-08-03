Бразилец Иван рассказал о конкуренции с Одоевским и Кержаковым в «Зените»

Вратарь «Зенит» Иван рассказал о конкуренции среди голкиперов в клубе из Петербурга.

«Общаюсь со всеми, но больше, конечно, с вратарями и тренерами вратарей. Тот же Миша [Кержаков] любит шутить, постоянно пытается что-то сказать на португальском.

Одоевский и Кержаков – классные ребята, отличные люди. Не только в игре, но и в обычной жизни. Всегда помогут. Если на тренировке я что-то не понимаю, они мне всe объясняют. Спасибо им за это.

Что касается конкуренции, это нормальное явление, она есть в любой команде. Любой игрок хочет быть в основе и постоянно находиться на поле. Если у человека нет мотивации бороться, зачем он вообще здесь находится?

Понимаю, что мне будет тяжелее в силу специфики вратарской позиции. Но я готов прилагать усилия, чтобы честным трудом добиваться того, чего хочу добиться», – сказал Иван.