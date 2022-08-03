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    Бразилец Иван рассказал о конкуренции с Одоевским и Кержаковым в «Зените»

    Вратарь «Зенит» Иван рассказал о конкуренции среди голкиперов в клубе из Петербурга.

    «Общаюсь со всеми, но больше, конечно, с вратарями и тренерами вратарей. Тот же Миша [Кержаков] любит шутить, постоянно пытается что-то сказать на португальском.

    Одоевский и Кержаков – классные ребята, отличные люди. Не только в игре, но и в обычной жизни. Всегда помогут. Если на тренировке я что-то не понимаю, они мне всe объясняют. Спасибо им за это.

    Что касается конкуренции, это нормальное явление, она есть в любой команде. Любой игрок хочет быть в основе и постоянно находиться на поле. Если у человека нет мотивации бороться, зачем он вообще здесь находится?

    Понимаю, что мне будет тяжелее в силу специфики вратарской позиции. Но я готов прилагать усилия, чтобы честным трудом добиваться того, чего хочу добиться», – сказал Иван.

    • Иван перешел в «Зенит» на правах аренды из «Коринтианса».
    • Он стал первым бразильским вратарем в истории клуба.
    • Голкипер взял себе 1-й игровой номер.

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    Источник: «Чемпионат»

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