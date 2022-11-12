Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Вратарь «Зенита» Иван оценил конкуренцию в РПЛ

    Бразильский легионер «Зенита» Иван поделился мнением о российской Премьер-лиге.

    «Мне сразу показалось, что чемпионат очень конкурентный и слабых команд здесь нет. Все держат ритм и стараются максимально навязать борьбу.

    Надо быть все время в напряжении, потому что наказание за ошибку от любого соперника может последовать тут же.

    Но «Зенит» по праву занимает первое место. С другой стороны, ЦСКА, «Спартак» и еще ряд команд показывают хороший футбол и способны навязать борьбу», – сказал Иван.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 39 очков в 16 турах.
    • Идущий вторым «Спартак» отстает на 6 баллов.
    • Петербургский клуб арендовал вратаря Ивана до конца сезона-2022/23.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Быстров – об Иване: «В воротах «Зенита» и я дебютирую. Вы скажете, что я в порядке» 2
    Бразилец Иван рассказал, что ему не нравится в российском футболе 4
    Агент Малкома и Клаудиньо не знает, останутся ли игроки в «Зените» после введения в России частичной мобилизации
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11