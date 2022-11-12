Вратарь «Зенита» Иван оценил конкуренцию в РПЛ

Бразильский легионер «Зенита» Иван поделился мнением о российской Премьер-лиге.

«Мне сразу показалось, что чемпионат очень конкурентный и слабых команд здесь нет. Все держат ритм и стараются максимально навязать борьбу.

Надо быть все время в напряжении, потому что наказание за ошибку от любого соперника может последовать тут же.

Но «Зенит» по праву занимает первое место. С другой стороны, ЦСКА, «Спартак» и еще ряд команд показывают хороший футбол и способны навязать борьбу», – сказал Иван.

«Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 39 очков в 16 турах.

Идущий вторым «Спартак» отстает на 6 баллов.

Петербургский клуб арендовал вратаря Ивана до конца сезона-2022/23.

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