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  • Стало известно, за какую сумму «Зенит» сможет выкупить Мантуана и Ивана у «Коринтианса»

Стало известно, за какую сумму «Зенит» сможет выкупить Мантуана и Ивана у «Коринтианса»

5 января 2023, 16:10
6

«Зенит» сможет выкупить у «Коринтианса» футболистов Густаво Мантуана и Ивана летом.

По информации Globo, у петербуржцев есть опция выкупа 80% прав на Мантуана за 10 миллионов евро и 80% прав на Ивана за 4 миллиона.

«Зенит» хотел включить Мантуана в сделку по трансферу нападающего Юри Алберто в «Коринтианс», однако получил отказ. Бразильский клуб планирует продать полузащитника отдельно и дороже.

  • «Зенит» арендовал бразильцев летом у «Коринтианса» на 1 сезон.
  • В обратном направлении был арендован форвард Юри Алберто.
  • У Ивана 0 матчей в сезоне РПЛ.

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Источник: Globo
Россия. Премьер-лига Зенит Коринтианс Мантуан Густаво Иван
Комментарии (6)
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BoevStas1
1672926323
Мантуан не плох,по весне видно будет после сборов.
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paracetamol
1672927795
А стоят они этих бабок?
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Азбука
1672932000
Насколько могут вписаться в зенитовскую игру увидим весной, когда пройдут полноценные сборы. Про Мантуана следует помнить, что очень подвержен травмам.
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ilichkadr
1672939029
Очередная сплетня от Globo. Ивана отправят назад в Коринтианс. Такой же дырявый как Миша Кержаков. Мантуана однозначно оставят.
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