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    Стало известно, за какую сумму «Зенит» сможет выкупить Мантуана и Ивана у «Коринтианса»

    «Зенит» сможет выкупить у «Коринтианса» футболистов Густаво Мантуана и Ивана летом.

    По информации Globo, у петербуржцев есть опция выкупа 80% прав на Мантуана за 10 миллионов евро и 80% прав на Ивана за 4 миллиона.

    «Зенит» хотел включить Мантуана в сделку по трансферу нападающего Юри Алберто в «Коринтианс», однако получил отказ. Бразильский клуб планирует продать полузащитника отдельно и дороже.

    • «Зенит» арендовал бразильцев летом у «Коринтианса» на 1 сезон.
    • В обратном направлении был арендован форвард Юри Алберто.
    • У Ивана 0 матчей в сезоне РПЛ.

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    Источник: Globo

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +520

      Азбука 1 час назад

      Насколько могут вписаться в зенитовскую игру увидим весной, когда пройдут полноценные сборы. Про Мантуана следует помнить, что очень подвержен травмам.

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      Рейтинг: +17649

      paracetamol 2 часа назад

      А стоят они этих бабок?

      0
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      Рейтинг: +1019

      ScarlettOgusania > paracetamol 1 час назад

      Думаешь нае*али?

      0
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      Рейтинг: +15

      BoevStas1 2 часа назад

      Мантуан не плох,по весне видно будет после сборов.

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