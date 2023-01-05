Стало известно, за какую сумму «Зенит» сможет выкупить Мантуана и Ивана у «Коринтианса»

«Зенит» сможет выкупить у «Коринтианса» футболистов Густаво Мантуана и Ивана летом.

По информации Globo, у петербуржцев есть опция выкупа 80% прав на Мантуана за 10 миллионов евро и 80% прав на Ивана за 4 миллиона.

«Зенит» хотел включить Мантуана в сделку по трансферу нападающего Юри Алберто в «Коринтианс», однако получил отказ. Бразильский клуб планирует продать полузащитника отдельно и дороже.

«Зенит» арендовал бразильцев летом у «Коринтианса» на 1 сезон.

В обратном направлении был арендован форвард Юри Алберто.

У Ивана 0 матчей в сезоне РПЛ.

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