Агент Мантуана и Ивана рассказал, хотят ли бразильцы остаться в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент игроков «Зенита» Ивана и Густаво Мантуана, высказался о будущем футболистов в клубе из Петербурга.

«На данный момент неизвестно, останутся ли Мантуан и Иван в «Зените». Ничего еще не решено. Хотят ли продолжить карьеру здесь? Думаю, да», — сказал Гарсия.

«Зенит» арендовал бразильцев летом у «Коринтианса» на 1 сезон.

В обратном направлении был арендован форвард Юри Алберто.

У Ивана 0 матчей в сезоне РПЛ.

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