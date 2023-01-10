Мантуан останется в «Зените» до лета. Иван досрочно вернулся в «Коринтианс»

«Зенит» определился с будущем арендованных у «Коринтианса» футболистов – вратаря Ивана и нападающего Густаво Мантуана.
«Зенит» и «Коринтианс» на определенных условиях договорились о досрочном прекращении арендного соглашения с Иваном – вратарь продолжит профессиональную карьеру в Бразилии.
Густаво Мантуан останется в расположении сине-бело-голубых до конца договора аренды, срок которого истекает летом 2023 года», – сообщает пресс-служба клуба из Петербурга.
- «Зенит» арендовал бразильцев летом у «Коринтианса» на 1 сезон.
- У Ивана 0 матчей в сезоне РПЛ.
- Мантуан забил 3 гола и отдал 1 ассист в 12 матчах РПЛ.
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Источник: телеграм-канал «Зенита»