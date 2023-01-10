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    Мантуан останется в «Зените» до лета. Иван досрочно вернулся в «Коринтианс»

    «Зенит» определился с будущем арендованных у «Коринтианса» футболистов – вратаря Ивана и нападающего Густаво Мантуана.

    «Зенит» и «Коринтианс» на определенных условиях договорились о досрочном прекращении арендного соглашения с Иваном – вратарь продолжит профессиональную карьеру в Бразилии.

    Густаво Мантуан останется в расположении сине-бело-голубых до конца договора аренды, срок которого истекает летом 2023 года», – сообщает пресс-служба клуба из Петербурга.

    • «Зенит» арендовал бразильцев летом у «Коринтианса» на 1 сезон.
    • У Ивана 0 матчей в сезоне РПЛ.
    • Мантуан забил 3 гола и отдал 1 ассист в 12 матчах РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1407

      balam 1 час назад

      офигел иван и сбежал.не мужик

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      Рейтинг: +17453

      ilichkadr > balam 1 час назад

      Да не тянул Иван изначально. В 1-м матче с перепугу 3 удара отбил, а потом все увидели, что он из себя представляет. Такой же калиточник, как и вся наша вратарская братия.

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      Рейтинг: +17453

      ilichkadr 1 час назад

      Собственно так и предполагалось.

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