Вингер «Бока Хуниорс» отказался переходить в клуб РПЛ, где ему предложили 20 миллионов

Вингер «Бока Хуниорс» Эсекиэль Себальос отказался от перехода в ЦСКА.
Московский клуб был готов заплатить аргентинцу 20 миллионов евро чистыми за пять лет (4 миллиона евро в год).
Однако Себальос хочет продолжить карьеру в Европе и еще в мае согласовал условия личного контракта с «Наполи». Соглашение будет рассчитано на пять лет.
Сделка по его переходу в итальянский клуб состоится в случае, если неаполитанцы смогут продать кого-то из игроков нынешнего состава. Стартовое предложение «Наполи» по трансферу Себальоса составит около 10 миллионов долларов.
- 24-летний Себальос в этом году провел за «Бока Хуниорс» 13 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с аргентинским клубом рассчитан до конца года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Себальсоа в 7 миллионов евро.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X