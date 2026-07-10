Вингер «Бока Хуниорс» отказался переходить в клуб РПЛ, где ему предложили 20 миллионов

Вингер «Бока Хуниорс» Эсекиэль Себальос отказался от перехода в ЦСКА.

Московский клуб был готов заплатить аргентинцу 20 миллионов евро чистыми за пять лет (4 миллиона евро в год).

Однако Себальос хочет продолжить карьеру в Европе и еще в мае согласовал условия личного контракта с «Наполи». Соглашение будет рассчитано на пять лет.

Сделка по его переходу в итальянский клуб состоится в случае, если неаполитанцы смогут продать кого-то из игроков нынешнего состава. Стартовое предложение «Наполи» по трансферу Себальоса составит около 10 миллионов долларов.