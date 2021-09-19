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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Форталеза
Интернасьонал - Форталеза: обзор матча 19 сентября 2021
Интернасьонал
19.09.2021, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Форталеза
90+3'
Эденилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Форталеза
ГОЛ! 1:0!
Эденилсон
Пас отдал
Ю. Алберто
90'
+3
90'
Замена
E.
️️️️
L. Crispim
Замена
Хейтор
️️️️
Патрик
80'
75'
Замена
V. Depietri
️️️️
Л. Лима
75'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Робсон
72'
Красная карточка
Давид
Красная карточка
Р. Саравия
72'
Замена
Х. Паоло Герреро
️️️️
Р. Линдосо
69'
65'
Замена
Давид
️️️️
А. Энрикес
Желтая карточка
Б. Мендес
59'
Желтая карточка
Р. Дурадо
59'
48'
Желтая карточка
М. Беневенуто
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Маурисио
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
27
Мойзес
ЛЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
31
Виктор Куэста
ЦФ
20
Ренцо Саравия
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
42
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
30
Робсон
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Интернасьонал
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Хейтор
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
99
Mello Vinicius
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
7
Edinho
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
2-1-5
27
Мойзес
4
Мендес
88
Эденилсон
18
Маурисио
42
Даниэл
9
Алберто
8
Патрик
23
Линдосо
3-1-5
27
4
Беневенуто
4
Тити
6
Лима
13
Эдерсон
13
Гедес
91
9
Энрикес
22
Пикачу
5
Хусса
18
Маурисио
21
Бочилия
21
Бочилия
18
Маурисио
8
Патрик
5
Хейтор
5
Хейтор
8
Патрик
23
Линдосо
34
Герреро
34
Герреро
23
Линдосо
91
7
7
91
9
Энрикес
7
Давид
7
Давид
9
Энрикес
30
Робсон
9
Паулиста
9
Паулиста
30
Робсон
6
Лима
11
11
6
Лима
Остались в запасе
Интернасьонал
Форталеза
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Зе Габриэл
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
99
Mello Vinicius
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
27
Кайке Роша
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
23
Зе Габриэл
ЦФ
11
Gustavo Maia
ЦФ
14
Марсело Ломба
ЦФ
99
Mello Vinicius
ЦФ
11
Кайо Видаль
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Интернасьонал - Форталеза
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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