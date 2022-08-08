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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Интернасьонал
Форталеза - Интернасьонал: обзор матча 08 августа 2022
Форталеза
08.08.2022, понедельник, 00:00
Бразилия. Серия А, 21 тур
3 : 0
Завершен
Интернасьонал
45'
L. Crispim
84'
Робсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Интернасьонал
Замена
Ф. Байано
️️️️
Робсон
90'
+1
Замена
Л. Лима
️️️️
L. Sasha
90'
+1
Замена
V. Depietri
️️️️
Мойзес
87'
ГОЛ! 2:0!
Робсон
Пас отдал
Мойзес
84'
Замена
З. Велисон
️️️️
Рональд
65'
62'
Замена
К. де Пена
️️️️
К. Роша
59'
Желтая карточка
А. Патрик
46'
Замена
Эденилсон
️️️️
L.
46'
Замена
Тайсон
️️️️
Давид
46'
Замена
Алемао
️️️️
B. Romero
46'
Замена
Рене
️️️️
Т. Лара
ГОЛ! 1:0!
L. Crispim
45'
44'
Желтая карточка
L.
41'
Желтая карточка
Д. Кардозо
Желтая карточка
Рональд
38'
36'
Желтая карточка
Т. Лара
33'
Желтая карточка
B. Romero
Красная карточка
Ромариньо
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
2
Эмануэль Бритес
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
8
Рональд
ОП
88
Lucas Sasha
ЦП
30
Робсон
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
21
Мойзес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
44
Витао
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
36
Тауан Лара
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
7
Давид
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Алан Патрик
АП
28
Liziero
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
31
Braian Romero
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
28
Habraão
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
10
Лукас Лима
ЦФ
Интернасьонал
6
Рене
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
88
Эденилсон
ЦП
26
Эстевао
АП
9
Алемао
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
4-1-1-1-4
29
Капишаба
4
Беневенуто
4
Тити
2
Бритес
8
Рональд
88
11
Ромариньо
30
Робсон
21
Мойзес
91
16
4-1-2-3
13
Кейллер
14
Бустос
27
Роша
36
Лара
44
Витао
5
Кардозо
10
Патрик
7
Давид
31
7
Энрике
28
30
Робсон
27
Байано
27
Байано
30
Робсон
8
Рональд
28
Велисон
28
Велисон
8
Рональд
21
Мойзес
11
11
21
Мойзес
88
10
Лима
10
Лима
88
36
Лара
6
Рене
6
Рене
36
Лара
28
88
Эденилсон
88
Эденилсон
28
27
Роша
14
де Пена
14
де Пена
27
Роша
31
9
Алемао
9
Алемао
31
7
Давид
11
Тайсон
11
Тайсон
7
Давид
Остались в запасе
Форталеза
Интернасьонал
1
Marcelo Boeck
ВР
28
Habraão
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
26
Эстевао
АП
17
Weverton
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
28
Habraão
ЦЗ
26
Sammuel
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Ромуло Отеро
ЦП
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Остались в запасе
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
6
Габриэль
ОП
26
Эстевао
АП
17
Weverton
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
16
Лукас Рамос
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Форталеза - Интернасьонал
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
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