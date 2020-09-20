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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Интернасьонал
Форталеза - Интернасьонал: обзор матча 20 сентября 2020
Форталеза
20.09.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
1 : 0
Завершен
Интернасьонал
66'
Фелипе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Интернасьонал
85'
Замена
Р. Линдосо
️️️️
Нонато
Замена
Ф. Фрагапане
️️️️
Давид
83'
Замена
T. Orobo
️️️️
Ромариньо
83'
Замена
Рональд
️️️️
В. Паулиста
77'
76'
Желтая карточка
Г. Бочилия
73'
Желтая карточка
Нонато
73'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
L. Fernández
73'
Замена
A. Hernández
️️️️
L. Muchacho
ГОЛ! 1:0!
Фелипе
66'
64'
Желтая карточка
A. D'Alessandro
Желтая карточка
Жуниньо
48'
46'
Замена
A. D'Alessandro
️️️️
Д. Кардозо
30'
Замена
Нонато
️️️️
Патрик
Замена
J.
️️️️
J. Quintero
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
2
Juan Quintero
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
25
Марлон
ЦП
15
Фелипе
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
18
Дамьян Мусто
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
8
Патрик
ЦП
34
Leonardo Muchacho
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Форталеза
93
Макс Валеф
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
8
Рональд
ОП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
8
Derley
ЦП
10
Éderson
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
4
Roger Carvalho
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
9
T. Orobo
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
23
Родиней
ПЗ
23
Родриго Линдосо
ОП
16
Нонато
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
99
Abel Hernández
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
3-5-1-1
27
2
4
Паулао
6
15
Фелипе
8
Жуниньо
11
Ромариньо
11
25
Марлон
7
Давид
9
Паулиста
3-2-3-2
14
Ломба
20
Саравия
4
Моледо
27
Мойзес
23
Зе Габриэл
18
Мусто
5
Кардозо
88
Эденилсон
8
Патрик
9
34
2
26
26
2
7
Давид
7
Фрагапане
7
Фрагапане
7
Давид
9
Паулиста
8
Рональд
8
Рональд
9
Паулиста
11
Ромариньо
9
9
11
Ромариньо
34
99
99
34
Нонато
23
Линдосо
23
Линдосо
Нонато
8
Патрик
16
Нонато
16
Нонато
8
Патрик
5
Кардозо
10
10
5
Кардозо
9
21
Бочилия
21
Бочилия
9
Остались в запасе
Форталеза
Интернасьонал
10
Éderson
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
4
Roger Carvalho
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
26
Бруно Мело
ЦЗ
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
8
Derley
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
1
Danilo Fernandes
ЦФ
13
Кейллер
ВР
5
Хейтор
ПЗ
41
Pedro Henrique
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
23
Родиней
ПЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
10
Éderson
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
4
Roger Carvalho
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
26
Бруно Мело
ЦЗ
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
8
Derley
ЦП
Остались в запасе
1
Danilo Fernandes
ЦФ
13
Кейллер
ВР
5
Хейтор
ПЗ
41
Pedro Henrique
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
23
Родиней
ПЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Форталеза - Интернасьонал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
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