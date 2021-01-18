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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Форталеза
Интернасьонал - Форталеза: обзор матча 18 января 2021
Интернасьонал
18.01.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 30 тур
4 : 2
Завершен
Форталеза
4'
Паулао (АГ)
10'
Р. Дурадо
71'
Пеглоу
77'
C. (АГ)
14'
В. Паулиста (П)
56'
Ромариньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Форталеза
89'
Желтая карточка
Вандерсон
Замена
Маурисио
️️️️
Патрик
87'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Р. Дурадо
87'
86'
Замена
B.
️️️️
Давид
85'
Замена
Рональд
️️️️
Фелипе
Замена
Р. Линдосо
️️️️
Б. Пракседес
82'
Замена
A. Hernández
️️️️
Ю. Алберто
82'
78'
Замена
Y. César
️️️️
Тинга
78'
Замена
M. VÃ¡zquez
️️️️
В. Паулиста
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
C.
77'
71'
Желтая карточка
Тинга
ГОЛ! 3:2!
Пеглоу
Пас отдал
Патрик
71'
62'
Замена
G. Dias
️️️️
O.
Замена
Пеглоу
️️️️
К. Видаль
57'
56'
ГОЛ! 2:2!
Ромариньо
Пас отдал
Давид
29'
Желтая карточка
Паулао
14'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Паулиста
ГОЛ! 2:0!
Р. Дурадо
Пас отдал
Мойзес
10'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Паулао
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
13
Родриго Дурадо
ОП
8
Патрик
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
15
Фелипе
ЦП
8
Жуниньо
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Интернасьонал
5
Хейтор
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
23
Родриго Линдосо
ОП
16
Нонато
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
18
Маурисио
АП
99
Abel Hernández
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Juan Quintero
ЦЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
8
Рональд
ОП
8
Derley
ЦП
32
Mariano VÃ¡zquez
ЦП
9
Bergson
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
22
Kennedy
ЦФ
4-1-2-2-1
14
Ломба
27
Мойзес
31
Куэста
14
Рибейро
23
Родиней
13
Дурадо
8
Патрик
88
Эденилсон
25
Пракседес
11
Видаль
9
Алберто
4-4-1-1
27
4
Паулао
6
2
Тинга
4
Вандерсон
8
Жуниньо
11
Ромариньо
11
15
Фелипе
7
Давид
9
Паулиста
11
Видаль
7
Пеглоу
7
Пеглоу
11
Видаль
9
Алберто
99
99
9
Алберто
8
Патрик
18
Маурисио
18
Маурисио
8
Патрик
13
Дурадо
5
Кардозо
5
Кардозо
13
Дурадо
25
Пракседес
23
Линдосо
23
Линдосо
25
Пракседес
7
Давид
9
9
7
Давид
2
Тинга
57
57
2
Тинга
15
Фелипе
8
Рональд
8
Рональд
15
Фелипе
11
13
13
11
9
Паулиста
32
32
9
Паулиста
Остались в запасе
Интернасьонал
Форталеза
9
Leandro Fernández
ЦФ
16
Нонато
ЦП
5
Матеус Хусса
ОП
5
Хейтор
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
6
Uendel
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
77
Igor Torres
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
22
Kennedy
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Juan Quintero
ЦЗ
8
Derley
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
9
Leandro Fernández
ЦФ
16
Нонато
ЦП
5
Матеус Хусса
ОП
5
Хейтор
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
6
Uendel
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
Остались в запасе
77
Igor Torres
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
22
Kennedy
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Juan Quintero
ЦЗ
8
Derley
ЦП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Интернасьонал - Форталеза
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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