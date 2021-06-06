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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Интернасьонал
Форталеза - Интернасьонал: обзор матча 06 июня 2021
Форталеза
06.06.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
5 : 1
Завершен
Интернасьонал
17'
Тити
45+2'
Робсон
47'
Я. Пикачу
55'
З. Габриэл (АГ)
86'
В. Паулиста
62'
Б. Пракседес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Интернасьонал
90'
+1
Желтая карточка
Б. Пракседес
ГОЛ! 5:1!
В. Паулиста
Пас отдал
L. Henrique
86'
Замена
Рональд
️️️️
Тити
85'
73'
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Р. Линдосо
Замена
Ромариньо
️️️️
Давид
71'
Замена
В. Паулиста
️️️️
Робсон
71'
62'
ГОЛ! 4:1!
Б. Пракседес
Пас отдал
Мойзес
Замена
Эдерсон
️️️️
Фелипе
60'
Замена
L. Henrique
️️️️
M. Vargas
60'
58'
Замена
Эденилсон
️️️️
Патрик
58'
Замена
Р. Саравия
️️️️
Хейтор
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
З. Габриэл
55'
53'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Нонато
ГОЛ! 3:0!
Я. Пикачу
Пас отдал
Тинга
47'
46'
Замена
В. Куэста
️️️️
К. Видаль
ГОЛ! 2:0!
Робсон
Пас отдал
L. Crispim
45'
+2
45'
+1
Красная карточка
P. Henrique
31'
Желтая карточка
Мойзес
30'
Желтая карточка
Т. Гальярдо
Желтая карточка
М. Хусса
22'
ГОЛ! 1:0!
Тити
17'
16'
Желтая карточка
К. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
15
Фелипе
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
30
Робсон
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
5
Хейтор
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
23
Родриго Линдосо
ОП
8
Патрик
ЦП
16
Нонато
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
8
Рональд
ОП
13
Эдерсон
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
38
Lucas Mazetti
ЦФ
32
Vitor Hugo
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
3-1-2-1-3
27
4
Беневенуто
2
Тинга
4
Тити
5
Хусса
15
Фелипе
22
Пикачу
7
Давид
96
91
30
Робсон
2-2-2-2-2
14
Ломба
5
Хейтор
27
Мойзес
23
Зе Габриэл
23
Линдосо
8
Патрик
16
Нонато
11
Видаль
25
Пракседес
41
9
Алберто
96
88
88
96
4
Тити
8
Рональд
8
Рональд
4
Тити
15
Фелипе
13
Эдерсон
13
Эдерсон
15
Фелипе
7
Давид
11
Ромариньо
11
Ромариньо
7
Давид
30
Робсон
9
Паулиста
9
Паулиста
30
Робсон
23
Линдосо
5
Кардозо
5
Кардозо
23
Линдосо
8
Патрик
88
Эденилсон
88
Эденилсон
8
Патрик
5
Хейтор
20
Саравия
20
Саравия
5
Хейтор
11
Видаль
31
Куэста
31
Куэста
11
Видаль
16
Нонато
21
Бочилия
21
Бочилия
16
Нонато
Остались в запасе
Форталеза
Интернасьонал
77
Igor Torres
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
38
Lucas Mazetti
ЦФ
42
Даниэл
ВР
32
Vitor Hugo
ЦФ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
77
Igor Torres
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
Остались в запасе
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
38
Lucas Mazetti
ЦФ
42
Даниэл
ВР
32
Vitor Hugo
ЦФ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Форталеза - Интернасьонал
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
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