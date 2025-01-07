Агент защитника «Ахмата» подтвердил интерес бразильского клуба к игроку

Агент вингера «Ахмата» Лукаса Ловата Леонардо Корначини отреагировал на информацию, что игрок может покинуть грозненский клуб.

«Лукасом интересуются три клуба, и «Гойас» один из них, куда, возможно, он может перейти.

Насколько возможен трансфер этой зимой? Давайте посмотрим в ближайшие часы», – сказал Корначини.