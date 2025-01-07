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    • Агент защитника «Ахмата» подтвердил интерес бразильского клуба к игроку

    Агент защитника «Ахмата» подтвердил интерес бразильского клуба к игроку

    Агент вингера «Ахмата» Лукаса Ловата Леонардо Корначини отреагировал на информацию, что игрок может покинуть грозненский клуб.

    «Лукасом интересуются три клуба, и «Гойас» один из них, куда, возможно, он может перейти.

    Насколько возможен трансфер этой зимой? Давайте посмотрим в ближайшие часы», – сказал Корначини.

    • Контракт 27-летнего Ловата с «Ахматом» рассчитан до лета 2027 года.
    • В этом сезоне защитник провел 13 матчей, забил 2 гола.
    • «Ахмат» подписал Ловата 18 января прошлого года. Клуб заплатил за трансфер футболиста братиславскому «Словану» 350 тысяч евро.
    • Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 700 тысяч евро.

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    Источник: Sport24

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    07.01.2025 13:12
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