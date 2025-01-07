Агент защитника «Ахмата» подтвердил интерес бразильского клуба к игроку

Агент вингера «Ахмата» Лукаса Ловата Леонардо Корначини отреагировал на информацию, что игрок может покинуть грозненский клуб.
«Лукасом интересуются три клуба, и «Гойас» один из них, куда, возможно, он может перейти.
Насколько возможен трансфер этой зимой? Давайте посмотрим в ближайшие часы», – сказал Корначини.
- Контракт 27-летнего Ловата с «Ахматом» рассчитан до лета 2027 года.
- В этом сезоне защитник провел 13 матчей, забил 2 гола.
- «Ахмат» подписал Ловата 18 января прошлого года. Клуб заплатил за трансфер футболиста братиславскому «Словану» 350 тысяч евро.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 700 тысяч евро.