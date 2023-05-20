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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Гойас
Баия - Гойас: обзор матча 20 мая 2023
Баия
20.05.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Гойас
25'
Эвералдо
31'
Б. Мело
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Гойас
Замена
Д. Чавес
️️️️
Р. Карлос
90'
+7
86'
Замена
Б. Сантос
️️️️
Магиньо
Желтая карточка
Р. Карлос
84'
Замена
А. Салес
️️️️
Адемир
84'
82'
Замена
P. Costa
️️️️
М. Пейшото
69'
Желтая карточка
Магиньо
67'
Замена
G. Novaes
️️️️
Алессон
67'
Замена
V. Rodrigues
️️️️
J. Palacios
62'
Желтая карточка
Алессон
Замена
Н. Асеведо
️️️️
G. Xavier
46'
36'
Желтая карточка
З. Рикардо
31'
ГОЛ! 1:1!
Б. Мело
ГОЛ! 1:0!
Эвералдо
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
66
Риан Карлос
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
7
Адемир
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
2
Диего
ПЗ
2
Магиньо
ПЗ
55
Зе Рикардо
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
23
Tadeu
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
6
Сандер
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Баия
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
40
Сисиньо
ПЗ
5
Николас Асеведо
ОП
28
Patrick Verhon
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
11
Кайку
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Гойас
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
15
Фелипе
ОП
30
Бруно Сантос
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
90
Philippe Costa
ЦФ
39
Gabriel Novaes
ЦФ
3-1-3-4
3
66
Карлос
14
Уго
16
Тасиано
29
Жакаре
80
Каули
7
Адемир
1
33
Дуарт
20
Тейшейра
27
Эвералдо
4-2-5
2
Магиньо
2
Диего
5
Халтер
26
Мело
55
Зе Рикардо
20
23
6
Сандер
77
Алессон
99
Пейшото
29
Оливейра
66
Карлос
13
Чавес
13
Чавес
66
Карлос
3
5
Асеведо
5
Асеведо
3
7
Адемир
9
Салес
9
Салес
7
Адемир
2
Магиньо
30
Сантос
30
Сантос
2
Магиньо
20
30
30
20
99
Пейшото
90
90
99
Пейшото
77
Алессон
39
39
77
Алессон
Остались в запасе
Баия
Гойас
40
Сисиньо
ПЗ
28
Patrick Verhon
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
11
Кайку
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
15
Фелипе
ОП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Остались в запасе
40
Сисиньо
ПЗ
28
Patrick Verhon
ЦП
29
Diego Rosa
ЦП
11
Кайку
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Остались в запасе
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
15
Фелипе
ОП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Эмерсон Авила
Статистика матча Баия - Гойас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Фонте-Нова
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Баия
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