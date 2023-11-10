Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Сантос
Гойас - Сантос: обзор матча 10 ноября 2023
Гойас
10.11.2023, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 33 тур
0 : 1
Завершен
Сантос
87'
J. Furch
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Сантос
87'
ГОЛ! 0:1!
J. Furch
Пас отдал
Жоаким
84'
Замена
J. Furch
️️️️
Ж. Лукас
75'
Замена
С. Мендоса
️️️️
M. Silvera
75'
Замена
Л. Лима
️️️️
Нонато
Замена
Алессон
️️️️
Р. Гуццо
71'
Замена
Винисиус
️️️️
Аллано
62'
Замена
J. Palacios
️️️️
А. Оливейра
62'
Замена
Диего
️️️️
Гильерме
61'
Желтая карточка
М. Баби
39'
Желтая карточка
Гильерме
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
12
Гильерме
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
40
Everton Morelli
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
23
Tadeu
(К)
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
24
Мессиас
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
3
Kevyson
ЦП
8
Томас Ринкон
(К)
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
16
Нонато
ЦП
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Гойас
4
Сидимар
ЦЗ
2
Диего
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
20
Julián Palacios
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Сантос
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
7
Весли Патати
ЛВ
29
Гильерме Камачо
ЦП
10
Лукас Лима
АП
18
Julio Furch
ЦФ
1
Diogenes
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
30
Мигелито
ЦФ
4-3-2-2
26
Мело
46
Фариас
5
Халтер
2
Магиньо
12
Гильерме
14
Гуццо
40
2
Аллано
10
Оливейра
17
Баби
23
2-1-4-1-2
34
Пауло
24
Мессиас
28
Жоаким
5
Фернандес
8
Ринкон
6
Лукас
16
Нонато
3
22
Брага
38
Леонардо
11
12
Гильерме
2
Диего
2
Диего
12
Гильерме
10
Оливейра
20
20
10
Оливейра
2
Аллано
7
Винисиус
7
Винисиус
2
Аллано
14
Гуццо
77
Алессон
77
Алессон
14
Гуццо
16
Нонато
10
Лима
10
Лима
16
Нонато
6
Лукас
18
18
6
Лукас
11
7
Мендоса
7
Мендоса
11
Остались в запасе
Гойас
Сантос
4
Сидимар
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
1
Diogenes
ЦФ
30
Мигелито
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Остались в запасе
4
Сидимар
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
23
Жаир Кунья
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
29
Гильерме Камачо
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
1
Diogenes
ЦФ
30
Мигелито
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Главный тренер
Одаир Хеллман
Статистика матча Гойас - Сантос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Главный судья:
Paulo Cesar Zanovelli da Silva, Brazil
Стадион:
Estádio da Serrinha, Goiania
Новости команд
Все
Гойас
Сантос
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Защитник клуба РПЛ перешел в команду бразильской Серии B
2025.01.10 10:57
Агент защитника «Ахмата» подтвердил интерес бразильского клуба к игроку
2025.01.07 13:12
Агент Соуто оценил вероятность перехода 21-летнего бразильца в ЦСКА зимой
2022.12.09 08:56
В «Гойасе» отреагировали на новость об интересе ЦСКА к Соуто
2022.08.18 17:54
ЦСКА может подписать 20-летнего бразильца Соуто
2022.08.18 16:49
«Сантос» обсуждает трансфер футболиста «Реала»
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Коритибы» и «Сантоса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Отцу Неймара дали неожиданную должность в «Сантосе»
7 ноября
Серия A: шансы «Брагантино» и «Сантоса» на победу в матче 34 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+