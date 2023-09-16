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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Гойас
Палмейрас - Гойас: обзор матча 16 сентября 2023
Палмейрас
16.09.2023, суббота, 03:30
Бразилия. Серия А, 23 тур
1 : 0
Завершен
Гойас
90+6'
Б. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Гойас
ГОЛ! 1:0!
Б. Лопес
90'
+6
Замена
Б. Лопес
️️️️
З. Рафаэль
89'
87'
Замена
E.
️️️️
Б. Сантос
Желтая карточка
Рони
82'
81'
Замена
Винисиус
️️️️
Аллано
78'
Замена
J. Palacios
️️️️
А. Оливейра
75'
Вторая желтая
Р. Гуццо
72'
Желтая карточка
Р. Гуццо
Замена
Р. Риос
️️️️
Артур
68'
Замена
Эндрик
️️️️
Г. Менино
68'
Желтая карточка
Кевин
67'
Замена
Кевин
️️️️
М. Роша
59'
Замена
Р. Вейга
️️️️
Х. Мануэль Лопес
59'
Желтая карточка
Х. Мануэль Лопес
29'
8'
Желтая карточка
В. Оливейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
37
Артур
ПВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
4
Сидимар
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
2
Аллано
ЛВ
30
Бруно Сантос
ЦП
40
Everton Morelli
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
14
Джон Джон
АП
77
Брено Лопес
ПВ
11
Кевин
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Гойас
14
Mina
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
20
Julián Palacios
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Вевертон
14
Роша
15
Гомес
13
Луан
22
Пикерес
12
Майке
93
Зе Рафаэль
25
Менино
33
Рони
37
Артур
42
Лопес
3-3-2-3
4
Сидимар
46
Фариас
26
Мело
30
Сантос
40
14
Гуццо
10
Оливейра
2
Аллано
23
9
29
Оливейра
37
Артур
5
Риос
5
Риос
37
Артур
42
Лопес
23
Вейга
23
Вейга
42
Лопес
93
Зе Рафаэль
77
Лопес
77
Лопес
93
Зе Рафаэль
14
Роша
11
Кевин
11
Кевин
14
Роша
25
Менино
9
Эндрик
9
Эндрик
25
Менино
30
Сантос
43
43
30
Сантос
10
Оливейра
20
20
10
Оливейра
2
Аллано
7
Винисиус
7
Винисиус
2
Аллано
Остались в запасе
Палмейрас
Гойас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
14
Mina
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
14
Джон Джон
АП
Остались в запасе
14
Mina
ЦЗ
5
Luís Oyama
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
94
Matheus Alves
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Эмерсон Авила
Статистика матча Палмейрас - Гойас
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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