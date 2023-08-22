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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Атлетико Паранаэнсе
Гойас - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 22 августа 2023
Гойас
22.08.2023, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
81'
Алессон
39'
В. Роке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Атлетико Паранаэнсе
90'
+6
Желтая карточка
А. Каноббио
Желтая карточка
Р. Гуццо
90'
+5
Желтая карточка
Б. Мело
90'
84'
Замена
Пабло
️️️️
В. Роке
84'
Замена
У. Моура
️️️️
Т. Куэльо
81'
Желтая карточка
Эрик
ГОЛ! 1:1!
Алессон
Пас отдал
Винисиус
81'
Замена
J. Palacios
️️️️
Гильерме
78'
Замена
V. Rodrigues
️️️️
E. Morelli
77'
73'
Замена
Мадсон
️️️️
Келлвен
63'
Замена
Б. Запелли
️️️️
А. Видаль
Замена
Алессон
️️️️
А. Оливейра
62'
Замена
Винисиус
️️️️
Аллано
62'
57'
Желтая карточка
Фернандиньо
Замена
Р. Гуццо
️️️️
В. Оливейра
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
В. Роке
Пас отдал
А. Каноббио
18'
Желтая карточка
А. Видаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
43
Edu
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
12
Гильерме
ЦП
40
Everton Morelli
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
23
Tadeu
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
25
Кака
ЦЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
14
Эрик
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Гойас
29
Ezequiel
ВР
14
Mina
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
30
Бруно Сантос
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
22
Apodi
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
5
Уго Моура
ОП
15
Витор Буэно
ЦП
10
Бруно Запелли
ЦП
7
Марсело Сирино
ПВ
92
Пабло
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
4-2-2-3
26
Мело
43
46
Фариас
2
Магиньо
12
Гильерме
40
2
Аллано
10
Оливейра
9
29
Оливейра
23
4-3-2-1
24
Бенто
12
Келлвен
27
Зе Ивалдо
37
Эскивель
25
Кака
14
Эрик
5
Фернандиньо
23
Видаль
17
Каноббио
28
Куэльо
9
Роке
40
30
30
40
12
Гильерме
20
20
12
Гильерме
29
Оливейра
14
Гуццо
14
Гуццо
29
Оливейра
2
Аллано
7
Винисиус
7
Винисиус
2
Аллано
10
Оливейра
77
Алессон
77
Алессон
10
Оливейра
12
Келлвен
22
Мадсон
22
Мадсон
12
Келлвен
28
Куэльо
5
Моура
5
Моура
28
Куэльо
23
Видаль
10
Запелли
10
Запелли
23
Видаль
9
Роке
92
Пабло
92
Пабло
9
Роке
Остались в запасе
Гойас
Атлетико Паранаэнсе
29
Ezequiel
ВР
14
Mina
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
22
Apodi
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
15
Витор Буэно
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
7
Марсело Сирино
ПВ
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
29
Ezequiel
ВР
14
Mina
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
22
Apodi
ЦФ
Остались в запасе
24
Лео Линк
ВР
21
Винисиус Кауэ
ЛЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
15
Витор Буэно
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЛВ
7
Марсело Сирино
ПВ
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Гойас - Атлетико Паранаэнсе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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