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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Сан-Паулу
Гойас - Сан-Паулу: обзор матча 19 октября 2023
Гойас
19.10.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 27 тур
2 : 0
Завершен
Сан-Паулу
10'
У. Фариас
45+5'
E. Morelli
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Сан-Паулу
Желтая карточка
М. Баби
90'
+6
Замена
Х. Меритау
️️️️
Гильерме
84'
Желтая карточка
Сидимар
74'
71'
Замена
Г. Невес
️️️️
П. Майя
60'
Замена
М. Араухо
️️️️
Алиссон
60'
Замена
Давид
️️️️
Р. Нестор
Замена
Винисиус
️️️️
J. Palacios
59'
Замена
Алессон
️️️️
Аллано
56'
46'
Замена
Эрисон
️️️️
Лусиано
46'
Замена
Жуан
️️️️
В. Рато
ГОЛ! 2:0!
E. Morelli
45'
+5
36'
Желтая карточка
П. Майя
Желтая карточка
Аллано
26'
26'
Желтая карточка
К. Паулиста
24'
Желтая карточка
Рафинья
Желтая карточка
В. Оливейра
15'
ГОЛ! 1:0!
У. Фариас
Пас отдал
Гильерме
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
40
Everton Morelli
ЦП
12
Гильерме
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
23
Tadeu
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
29
Пабло Майя
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Гойас
6
Сандер
ЛЗ
14
Mina
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
7
Давид
ЛВ
8
Габриэль Невес
ОП
32
Себастьян Мендес
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
15
Микель Араухо
АП
99
Эрисон
ЦФ
12
Пато
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
4-3-1-3
26
Мело
46
Фариас
4
Сидимар
2
Магиньо
40
12
Гильерме
20
2
Аллано
9
29
Оливейра
23
4-1-1-3-1
23
Рафаэл
13
Рафинья
19
Коста
4
Бералдо
38
Паулиста
29
Майя
11
Нестор
7
Моура
10
Рато
25
Алиссон
10
Лусиано
12
Гильерме
22
Меритау
22
Меритау
12
Гильерме
20
7
Винисиус
7
Винисиус
20
2
Аллано
77
Алессон
77
Алессон
2
Аллано
29
Майя
8
Невес
8
Невес
29
Майя
25
Алиссон
15
Араухо
15
Араухо
25
Алиссон
11
Нестор
7
Давид
7
Давид
11
Нестор
10
Лусиано
99
Эрисон
99
Эрисон
10
Лусиано
10
Рато
9
Жуан
9
Жуан
10
Рато
Остались в запасе
Гойас
Сан-Паулу
6
Сандер
ЛЗ
14
Mina
ЦЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
6
Сандер
ЛЗ
14
Mina
ЦЗ
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Гойас - Сан-Паулу
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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Гойас
Сан-Паулу
Серия А: шансы «Сан-Паулу» и «Ремо» на победу в матче 37-го тура
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24 октября
3
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