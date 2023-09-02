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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Гойас - Интернасьонал
Гойас - Интернасьонал: обзор матча 02 сентября 2023
Гойас
02.09.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Интернасьонал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гойас - Интернасьонал
90'
+3
Красная карточка
Л. Адриано
Красная карточка
Л. Халтер
90'
+3
Вторая желтая
Магиньо
90'
+1
81'
Замена
П. Энрике
️️️️
Вандерсон
81'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Э. Валенсия
Замена
L. Oyama
️️️️
Гильерме
77'
Замена
J. Palacios
️️️️
А. Оливейра
77'
68'
Замена
B. Henrique
️️️️
Ч. Арангис
68'
Замена
Лукка
️️️️
А. Патрик
Замена
Р. Гуццо
️️️️
В. Оливейра
56'
Замена
Алессон
️️️️
У. Фариас
56'
49'
Желтая карточка
Вандерсон
46'
Замена
Маурисио
️️️️
К. де Пена
Желтая карточка
Магиньо
45'
+6
41'
Желтая карточка
Э. Валенсия
27'
Желтая карточка
Ч. Арангис
Желтая карточка
Гильерме
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
46
Уго Фариас
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
40
Everton Morelli
ЦП
12
Гильерме
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
23
Tadeu
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
9
Joao Magno
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
6
Рене
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Алан Патрик
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Гойас
29
Ezequiel
ВР
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
14
Рафаэль Гуццо
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
5
Luís Oyama
ЦП
77
Алессон
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
23
Ромуло
ЦП
18
Маурисио
АП
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Anthoni
ЦФ
8
Bruno Henrique
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
4-2-2-3
26
Мело
5
Халтер
46
Фариас
2
Магиньо
40
12
Гильерме
2
Аллано
10
Оливейра
9
29
Оливейра
23
4-1-1-2-2
1
Рочет
22
Мальо
14
Бустос
25
Меркадо
6
Рене
6
Габриэль
20
Арангис
10
Патрик
14
де Пена
94
Вандерсон
13
Валенсия
29
Оливейра
14
Гуццо
14
Гуццо
29
Оливейра
10
Оливейра
20
20
10
Оливейра
12
Гильерме
5
5
12
Гильерме
46
Фариас
77
Алессон
77
Алессон
46
Фариас
14
де Пена
18
Маурисио
18
Маурисио
14
де Пена
20
Арангис
8
8
20
Арангис
94
Вандерсон
7
Энрике
7
Энрике
94
Вандерсон
10
Патрик
99
Лукка
99
Лукка
10
Патрик
13
Валенсия
4
Адриано
4
Адриано
13
Валенсия
Остались в запасе
Гойас
Интернасьонал
29
Ezequiel
ВР
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
23
Ромуло
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Anthoni
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
29
Ezequiel
ВР
43
Edu
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
22
Хигор Меритау
ЦП
17
Матеус Баби
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
23
Ромуло
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
12
Anthoni
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Гойас - Интернасьонал
2
2
1
3
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Серра Дурада
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