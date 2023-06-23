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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Гойас
Васко да Гама - Гойас: обзор матча 23 июня 2023
Васко да Гама
23.06.2023, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Гойас
73'
E. Morelli
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Гойас
89'
Замена
Сидимар
️️️️
З. Рикардо
87'
Желтая карточка
A.
82'
Замена
M. Santos
️️️️
J. Palacios
82'
Замена
Гильерме
️️️️
E. Morelli
Замена
Л. Орельяно
️️️️
Миранда
79'
Замена
Фигейредо
️️️️
Х. Луис Родригес
78'
Желтая карточка
А. Сантос
77'
73'
ГОЛ! 0:1!
E. Morelli
Пас отдал
Б. Мело
65'
Замена
A.
️️️️
М. Пейшото
62'
Желтая карточка
E. Morelli
Замена
П. Рауль
️️️️
М. Гомес
60'
23'
Желтая карточка
В. Оливейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
17
Андрей Сантос
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
35
Миранда
ЦФ
3
Лео
ЦФ
23
Зе Габриэл
ЦФ
37
Райан Витор
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Гойас
26
Бруно Мело
ЛЗ
6
Сандер
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
2
Магиньо
ПЗ
55
Зе Рикардо
ОП
40
Everton Morelli
ЦП
20
Julián Palacios
ЦП
99
Матеус Пейшото
ЦФ
23
Tadeu
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
13
Diego Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Васко да Гама
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
33
Lyncon
ЦЗ
26
Rodrigo
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
10
Лука Орельяно
ЦФ
22
Фигейредо
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
77
Эрик Маркус
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Гойас
46
Уго Фариас
ЦЗ
4
Сидимар
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
12
Гильерме
ЦП
18
Ariel
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
22
Apodi
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
98
Matheus Santos
ЦФ
79
Lucas Emmanuel
ЦФ
2-3-1-4
1
Жардим
6
Питон
2
Родригес
85
Карвальо
6
Гомес
17
Сантос
11
Тейшейра
35
Миранда
37
Витор
23
Зе Габриэл
3
Лео
4-1-2-4
2
Магиньо
26
Мело
5
Халтер
6
Сандер
55
Зе Рикардо
40
20
13
29
Оливейра
23
99
Пейшото
35
Миранда
10
Орельяно
10
Орельяно
35
Миранда
2
Родригес
22
Фигейредо
22
Фигейредо
2
Родригес
6
Гомес
18
Рауль
18
Рауль
6
Гомес
55
Зе Рикардо
4
Сидимар
4
Сидимар
55
Зе Рикардо
40
12
Гильерме
12
Гильерме
40
99
Пейшото
22
22
99
Пейшото
20
98
98
20
Остались в запасе
Васко да Гама
Гойас
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
33
Lyncon
ЦЗ
26
Rodrigo
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
77
Эрик Маркус
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
46
Уго Фариас
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
18
Ariel
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
79
Lucas Emmanuel
ЦФ
Главный тренер
Эмерсон Авила
Остались в запасе
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
33
Lyncon
ЦЗ
26
Rodrigo
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
77
Эрик Маркус
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Остались в запасе
46
Уго Фариас
ЦЗ
43
Edu
ЦЗ
30
Бруно Сантос
ЦП
30
Vinicius Rodrigues
ЦП
18
Ariel
ЦП
88
Marcelo Rangel
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
79
Lucas Emmanuel
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Главный тренер
Эмерсон Авила
Статистика матча Васко да Гама - Гойас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Гойас
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
1 : 0
04.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Гремио
2 : 1
01.12.2023
Гойас
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гойас
0 : 1
28.11.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
13.11.2023
Гойас
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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